الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 23- 9- 2025

أسعار الذهب فى الإمارات،
أسعار الذهب فى الإمارات، فيتو

 تنشر فيتو أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

 

سعر جرام الذهب في الإمارات

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 451 درهمًا، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

سجل عيار 21 نحو 400 درهم ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية، وبلغ عيار 18 نحو 343 درهمًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

 

أسعار الذهب في البورصة العالمية 

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وسط تزايد التوقعات بمواصلة خفض معدلات الفائدة الأميركية، إضافة إلى تراجع طفيف للدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3743.33 دولارًا للأونصة، بعدما سجل مستوى تاريخيًا عند 3758.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

اسعار الذهب اليوم فى قطر
اسعار الذهب اليوم فى قطر

فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 3778.50 دولارًا. وتراجع مؤشر الدولار 0.1%، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب.

ويترقب المستثمرون خطاب جيروم باول، رئيس الفدرالي، سعيًا لاستخلاص إشارات حول توجهات السياسة النقدية، إلى جانب تصريحات مرتقبة لمسؤولين آخرين في الفدرالي هذا الأسبوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب فى الامارات اسعار الذهب فى الامارات اليوم اسعار الذهب في البورصة أسعار الذهب في البورصة العالمية الإمارات العربية

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"جبت لكم شنط المدرسة"، التفاصيل الكاملة لإقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى والتخلص من حياته بالإسكندرية

خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الغائب على مفتي السعودية في جميع المساجد

وصول عناصر من البحرية المصرية لتركيا للمشاركة فى التدريب المشترك "بحر الصداقة" (صور)

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

محاولات للتعدي على الأب قاتل ابنته بالإسكندرية قبل وفاته وجثته لم يتسلمها أحد

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads