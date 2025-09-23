40 % زيادة بأسعار الذهب خلال 10 أشهر.. خفض الفوائد يدفع المعدن الأصفر للارتفاع.. 335 جنيها مكسب للجرام عيار 21 خلال سبتمبر

تواصل أسعار الذهب المحلية والعالمية الارتفاع خلال الفترة الحالية، وخاصة خلال شهر سبتمبر وسط توقعات بالمزيد.

حيث توقعت العديد من المؤسسات الدولية والبنوك أن ترتفع أسعار الأونصة العالمية إلى مستويات جديدة، خلال الربع الأخير من العام 2025، وهو ما سينعكس على الأسعار المحلية بالزيادة.

وكانت أسعار الأونصة ارتفعت نحو 100 دولار تقريبا منذ بداية العام وسط توقعات أن تصل إلى مستويات 4000 دولار، وزاد سعر الذهب نحو 40% خلال عام مما يجعله الخيار الأفضل للمستثمرين.

توقعات انخفاض أسعار الفائدة

مع توقع استمرار اتجاه أسعار الذهب نحو الارتفاع مع نهاية العام مع توالي انخفاضات الفائدة المتوقعة خلال الأشهر المتبقية من 2025، حيث يتوقع المستثمرون خفضين إضافيين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر القادمين.

ارتفاع الذهب 40% خلال 10 شهور

وبذلك يكون الذهب قد سجل ارتفاعا قدره 40% منذ بداية 2025، تحت تأثير استمرار التوترات الجيوسياسية والقرارات الاقتصادية الأمريكية والسياسات المالية المتغيرة في عدة مناطق من العالم بفعل التكتلات الاقتصادية الجديدة.

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب في مصر حققت قفزة قوية منذ مطلع سبتمبر الجاري، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 7%، لافتًا إلى أن عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – حقق نحو 335 جنيهًا إلى مكاسبه خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب خلال شهر

وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن سعر الجرام افتتح تعاملات الشهر عند 4715 جنيهًا لعيار 21، قبل أن يصعد إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 5050 جنيهًا اليوم الثلاثاء بدون إضافة مصنعية، مع استمرار الاتجاه الصعودي.



وأضاف واصف، في تقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن الارتفاعات المحلية تتماشى مع التطورات العالمية، حيث واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة في البورصة العالمية، بعدما تجاهل المستثمرون نبرة الحذر من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية، في أعقاب قرار خفض الفائدة الأمريكية الأسبوع الماضي.

الذهب والفضة أفضل السلع

وسجل المعدن النفيس في التعاملات الآسيوية 3749.27 دولارًا للأونصة، ليمتد صعوده لليوم الثالث على التوالي بدعم من التدفقات القياسية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، والتي بلغت أسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثلاث سنوات يوم الجمعة الماضي، بحسب شعبة الذهب والمعادن.



وأشار إلى أن هذه التدفقات تعكس ثقة المستثمرين في الاتجاه الصعودي للذهب مع ترجيح استمرار دورة خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما يعزز التوقعات بمزيد من المكاسب خلال الربع الرابع من العام.



وتابع قائلًا: "الذهب والفضة باتا من أفضل السلع أداءً هذا العام، مدفوعين بخفض الفائدة وزيادة مشتريات البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يجعل المعدن الأصفر الملاذ الاستثماري الأبرز في الفترة المقبلة".



وكشف أن مكاسب الذهب حاليًا تجاوزت 42% مع استمرار الزخم الصعودي في المعدن النفيس عالميًا وذلك في ظل طلب مرتفع على الملاذ الآمن ليتجاوز جميع التوقعات عام 2025.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وسط تزايد التوقعات بمواصلة خفض معدلات الفائدة الأمريكية، إضافة إلى تراجع طفيف للدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3743.33 دولارًا للأونصة، بعدما سجل مستوى تاريخيًا عند 3758.03 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

اسعار الذهب اليوم فى قطر

فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 3778.50 دولارًا. وتراجع مؤشر الدولار 0.1%، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب.

ويترقب المستثمرون خطاب جيروم باول، رئيس الفدرالي، سعيًا لاستخلاص إشارات حول توجهات السياسة النقدية، إلى جانب تصريحات مرتقبة لمسئولين آخرين في الفدرالي هذا الأسبوع.

