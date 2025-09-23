رئيس شعبة الذهب يكشف لـ"فيتو" سر اشتعال أسعار الذهب في مصر

شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، كشف هانى ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن أسعار الذهب في مصر شهدت خلال الفترة الماضية زيادات ملحوظة نتيجة تأثيرات العوامل العالمية والمحلية التي أدت إلى تغيرات كبيرة في سعر المعدن الأصفر.

سعر الذهب في مصر يرتبط بشكل وثيق بـ سعر الأونصة عالميا

وأوضح ميلاد أن سعر الذهب في مصر يرتبط بشكل وثيق بـ سعر الأونصة عالميا، التي تتأثر بعوامل متنوعة مثل السياسات النقدية الأمريكية، والتقلبات في الأسواق المالية، وكذلك الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأضاف قائلا: “الارتفاع الأخير في أسعار الذهب مرتبط أساسا بزيادة الطلب العالمي على المعدن الأصفر كملاذ آمن بسبب التوترات الاقتصادية والجيوسياسية حول العالم”.

توقعات أسعار الذهب في مصر

وتوقع رئيس شعبة الذهب أن أسعار الذهب في مصر قد تستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لكن هذا يعتمد بشكل كبير على سعر الأونصة العالمية، والذي يشهد تقلبات متواصلة نتيجة السياسات النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، حيث يواجه الدولار الأمريكي حالة من التذبذب أمام العملات الأخرى، مما يؤثر على أسعار الذهب.

وأضاف ميلاد: “في حال استمرت الضغوط الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي، فإن الطلب على الذهب كملاذ آمن سيظل مرتفعا، مما سيدفع الأسعار للارتفاع، ولكن في نفس الوقت، إذا قررت البنوك المركزية الكبرى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة، قد نشهد بعض الانخفاضات في الأسعار”.

تأثير الأونصة عالميا على الأسعار محليا

ويؤكد ميلاد أن تأثير سعر الأونصة على سعر الذهب المحلي لا يمكن تجاهله، حيث إن سعر الجرام المصري يحسب بناء على السعر العالمي للأونصة بالاضافة إلى مصاريف التصنيع والجمارك.

وفي هذا السياق، أشار ميلاد إلى أن “التغيرات في سعر الدولار أمام الجنيه المصري تلعب دورا مهما في تحديد الأسعار في السوق المحلي”.

وأوضح ميلاد أنه في حال استمر ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة أسعار الذهب محليا، خاصة إذا كانت أسعار الأونصة العالمية في اتجاه صعودي.



نصائح للمستثمرين في الذهب

ونصح هانى ميلاد المستثمرين في الذهب بأن يتابعوا التطورات الاقتصادية العالمية، خاصة فيما يتعلق بالقرارات النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، وأن يكونوا على دراية بأن السوق قد يشهد تقلبات مستمرة في الأسعار بسبب الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

رؤية طويلة الأجل

وأضاف ميلاد قائلا: من الأفضل للمستثمرين أن يكون لديهم رؤية طويلة الأجل عند شراء الذهب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، حيث إن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدد من العوامل الدولية والمحلية، ومن المرجح أن تشهد الفترة المقبلة تقلبات في الأسعار بناء على عدة معطيات مثل حركة سعر الأونصة العالمية وسعر الدولار.

وعلى الرغم من ذلك، يبقى الذهب ملاذا أمنا للكثير من المصريين في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي قد تستمر في التأثير على الأسواق المحلية والعالمية في الأشهر القادمة.

