الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

30 جنيها زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 - 9- 2025

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

حققت أسعار الذهب زيادة جديدة، منذ قليل، داخل الأسواق المحلية، وفقا لـ آخر تحديث للأسعار المحلية والعالمية في البورصة.

حيث قفز سعر الجرام من جديد ظهر اليوم الثلاثاء 23- 9 -2025 ووصل إلى مستويات قياسية جديدة فى السوق المحلي، ووصل سعر الجرام 21 الاكثر انتشارا إلى مستويات 5058 جنيها بزيادة 30 جنيها عن التعاملات الصباحية.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5811 جنيهًا.  

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4358 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 40680 جنيها.

اسعار الذهب فى البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، بدعم من توقعات متزايدة بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع طفيف للدولار.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3752.43 دولار للأونصة عند الساعة 01:23 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي عند 3758.03 دولار في وقت سابق من الجلسة

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% لتصل إلى 3787.60 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب.

ويترقب المستثمرون خطاب جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، المقرر في الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش، لاستنباط مؤشرات بشأن السياسة النقدية، إلى جانب تصريحات منتظرة من مسؤولين آخرين في المجلس هذا الأسبوع.

