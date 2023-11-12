طريقة عمل البسطرمة، في البيت أرخص من الجاهزة ومضمونة

طريقة عمل البسطرمة، من طرق اللحوم المصنعة التي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير، مقارنة بشرائها جاهزة، والبسطرمة من اللحوم المصنعة لذيذة الطعم، والتي يعشقها الكثيرين، وبشكل خاص الاطفال الصغار، إلا أن الكثير من الأمهات يرفضون شراءها جاهزة؛ لخوفهم وعدم تأكدهم من جودة مكوناتها، خاصة أن الأطباء يحذرون دائما من تناول اللحوم المصنعة، أو تقديمها للأطفال؛ لحمايتهم من التلوث والإصابة بالنزلات المعوية.

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وتعد البسطرمة من اللحوم المصنعة المفيدة، والتي تحتوي على لحم أحمر، غني بالفيتامينات والبروتين الحيواني، والعديد من المعادن، ولذلك فتناولها سيكون مفيدا للصحة، وبشكل خاص بالنسبة للأطفال الصغار، ولكن عند التأكد من جودة وسلامة مكوناتها، وهو ما يدفع الكثير من ستات البيوت، إلى البحث عن طريقة عملها في البيت، للاستفادة من فوائدها وطعمها اللذيذ، وفي نفس الوقت للتأكد من سلامة مكوناتها.

طريقة عمل البسطرمة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل البسطرمة في البيت، في السطور التالية، طريقة وخطوات عمل البسطرمة في البيت، بطريقة احترافية، ستجعل أفراد أسرتك منبهرين بالنتيجة، ولن تحتاجي لشراء البسطرمة من الخارج جاهزة، مرة أخرى.



المكونات:



عرق لحم تربيانكو وزنه ٣ كيلو تقريبا

كوب ملح خشن

١/٢ حبة فلفل احمر رومي

2 ملعقة كبيرة حلبة مطحونة

ملعقة صغيرة شطة

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة كبيرة ونصف كمون مطحون

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة ملح ناعم

2 ملعقة كبيرة ماء



خطوات تحضير البسطرمة في البيت:



يملح عرق التربيانكو بالملح الخشن ثم يخرم وتمرر الدبارة من فوق ويعلق مدة ٢٤ ساعة بالهواء الى ان يجف..

يوضع العرق فوق شبكة، ثم يوضع فوقه صينية او قطاعة خشبية مع ثقل، ويترك لمدة ٢٤ ساعة اخرى؛ وهذه الخطوة هامة، وذلك لكي يتخلص نهائيا من الماء.

في محضرة الطعام يطحن الثوم مع الفلفل الرومي جيدا؛ حتى الحصول على خليط ناعم جدا.

يضاف بعد ذلك باقي البهارات والماء، ويطحن الكل متواصل للحصول على عجين املس.

يمسح عرق التربيانكو من الملح الزائد، ثم يدهن بالخلطة المحضرة جيدا، ويملس باستخدام اليد.

يعلق مرة اخرى بالمطبخ مدة اسبوع لـ ١٠ ايام، حسب حرارة الجو للتأكد من نضوجه.

يقطع شرائح رفيعة، ويقدم بالهنا والشفا.

البسطرمة، فيتو

طريقة عمل اللانشون بالفراخ

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل اللانشون بالفراخ، في البيت بأقل التكاليف، وبنتيجة مضمونة.



مكونات لانشون الفراخ:



250 جرام صدور فراخ مخلية ومفرومة.

8 قطع جبنة مثلثات.

4 ملاعق دقيق.

5 بيضات.

ملعقتين زيت.

ملح وفلفل.

ثوم بودرة.

فص حبهان مطحون.

كاري.







طريقة لانشون الفراخ:



نخلط كل المقادير جميعا في "الكبَّة".

ثم نضع الخليط في كيس حراري، ونربطه جيدا، ونلفه في فويل ألومنيوم.

ثم نضعه في وعاء به ماء يغلي، ونتركه على النار لمدة ساعة.

ثم يترك بعد ذلك؛ ليبرد.

ويفضل تقطيعه في اليوم التالي.

طريقة عمل اللانشون باللحم

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل اللانشون باللحم في البيت، بأقل التكاليف، وبمكونات كلها مضمونة، وصحية، وطعم لذيذ زي الجاهز.

مكونات اللانشون:

3 قطع جبنة مثلثات

3 بيضات

3 فص ثوم

نصف حبة بنجر صغيرة مسلوقة

نصف ملعقة فلفل أسود صحيح

4 حبات هيل (حبهان)

نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 مكعب مرقة دجاج

طريقة عمل اللانشون

قومي بخلط كل المكونات مع بعضها في الخلاط، وسيكون لديكِ خليطا سائلا أحمر اللون بفعل البنجر.

أحضري كيس بلاستك حراري (متوافر في السوبر ماركت)، وصبي فيه الخليط، ولفيه على شكل أسطوانة، وأغلقيه جيدا.

قومي بلف الكيس الحراري بورق فويل على أن تحافظي على الشكل الأسطوانى، وضعيه في قالب مستطيل ملئ بالماء المغلي على النار لمدة نصف ساعة.

اتركي أسطوانة اللانشون تبرد، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة يوم كامل، ثم انزعي الكيس الحراري، وابدئي في تقطيها، وسيكون لديكي ألذ وأصح لانشون.