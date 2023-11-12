الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل البسطرمة، في البيت أرخص من الجاهزة ومضمونة

البسطرمة البيتي،
البسطرمة البيتي، فيتو

طريقة عمل البسطرمة، من طرق اللحوم المصنعة التي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير، مقارنة بشرائها جاهزة، والبسطرمة من اللحوم المصنعة لذيذة الطعم، والتي يعشقها الكثيرين، وبشكل خاص الاطفال الصغار، إلا أن الكثير من الأمهات يرفضون شراءها جاهزة؛ لخوفهم وعدم تأكدهم من جودة مكوناتها، خاصة أن الأطباء يحذرون دائما من تناول اللحوم المصنعة، أو تقديمها للأطفال؛ لحمايتهم من التلوث والإصابة بالنزلات المعوية.

Advertisements

 

وتعد البسطرمة من اللحوم المصنعة المفيدة، والتي تحتوي على لحم أحمر، غني بالفيتامينات والبروتين الحيواني، والعديد من المعادن، ولذلك فتناولها سيكون مفيدا للصحة، وبشكل خاص بالنسبة للأطفال الصغار، ولكن عند التأكد من جودة وسلامة مكوناتها، وهو ما يدفع الكثير من ستات البيوت، إلى البحث عن طريقة عملها في البيت، للاستفادة من فوائدها وطعمها اللذيذ، وفي نفس الوقت للتأكد من سلامة مكوناتها.

 

طريقة عمل البسطرمة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل البسطرمة في البيت، في السطور التالية، طريقة وخطوات عمل البسطرمة في البيت، بطريقة احترافية، ستجعل أفراد أسرتك منبهرين بالنتيجة، ولن تحتاجي لشراء البسطرمة من الخارج جاهزة، مرة أخرى.


المكونات:


عرق لحم تربيانكو وزنه ٣ كيلو تقريبا
كوب ملح خشن
١/٢ حبة فلفل احمر رومي
2 ملعقة كبيرة حلبة مطحونة
ملعقة صغيرة شطة
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة كبيرة ونصف كمون مطحون
ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة
ملعقة صغيرة ملح ناعم
2 ملعقة كبيرة ماء
 

خطوات تحضير البسطرمة في البيت:


يملح عرق التربيانكو بالملح الخشن ثم يخرم وتمرر الدبارة من فوق ويعلق مدة ٢٤ ساعة بالهواء الى ان يجف..
يوضع العرق فوق شبكة، ثم يوضع فوقه صينية او قطاعة خشبية مع ثقل، ويترك لمدة ٢٤ ساعة اخرى؛ وهذه الخطوة هامة، وذلك لكي يتخلص نهائيا من الماء.
في محضرة الطعام يطحن الثوم مع الفلفل الرومي جيدا؛ حتى الحصول على خليط ناعم جدا.
يضاف بعد ذلك باقي البهارات والماء، ويطحن الكل متواصل للحصول على عجين املس.
يمسح عرق التربيانكو من الملح الزائد، ثم يدهن بالخلطة المحضرة جيدا، ويملس باستخدام اليد.
يعلق مرة اخرى بالمطبخ مدة اسبوع لـ ١٠ ايام، حسب حرارة الجو للتأكد من نضوجه.
يقطع شرائح رفيعة، ويقدم بالهنا والشفا.

البسطرمة، فيتو

طريقة عمل اللانشون بالفراخ

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل اللانشون بالفراخ، في البيت بأقل التكاليف، وبنتيجة مضمونة.


مكونات لانشون الفراخ:


250 جرام صدور فراخ مخلية ومفرومة.
8 قطع جبنة مثلثات.
4 ملاعق دقيق. 
5 بيضات.
ملعقتين زيت.
ملح وفلفل.
ثوم بودرة.
فص حبهان مطحون.
كاري.

 


طريقة لانشون الفراخ:


نخلط كل المقادير جميعا في "الكبَّة".
ثم نضع الخليط في كيس حراري، ونربطه جيدا، ونلفه في فويل ألومنيوم.
ثم نضعه في وعاء به ماء يغلي، ونتركه على النار لمدة ساعة.
ثم يترك بعد ذلك؛ ليبرد.
ويفضل تقطيعه في اليوم التالي.

 

طريقة عمل اللانشون باللحم

 

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل اللانشون باللحم في البيت، بأقل التكاليف، وبمكونات كلها مضمونة، وصحية، وطعم لذيذ زي الجاهز.

 

مكونات اللانشون:

 

3 قطع جبنة مثلثات

3 بيضات

3 فص ثوم

نصف حبة بنجر صغيرة مسلوقة

نصف ملعقة فلفل أسود صحيح 

4 حبات هيل (حبهان)

نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 مكعب مرقة دجاج 

 

طريقة عمل اللانشون

 

قومي بخلط كل المكونات مع بعضها في الخلاط، وسيكون لديكِ خليطا سائلا أحمر اللون بفعل البنجر.

أحضري كيس بلاستك حراري (متوافر في السوبر ماركت)، وصبي فيه الخليط، ولفيه على شكل أسطوانة، وأغلقيه جيدا.

قومي بلف الكيس الحراري بورق فويل على أن تحافظي على الشكل الأسطوانى، وضعيه في قالب مستطيل ملئ بالماء المغلي على النار لمدة نصف ساعة.

اتركي أسطوانة اللانشون تبرد، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة يوم كامل، ثم انزعي الكيس الحراري، وابدئي في تقطيها، وسيكون لديكي ألذ وأصح لانشون.

طريقة عمل كفتة الأرز، أكلة سريعة التحضير وموفرة

طريقة عمل المكرونة البشاميل، بمذاق لا يقاوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طريقة عمل البسطرمة البسطرمة طريقة البسطرمة البيتي البسطرمة البيتي طريقة عمل البسطرمة في البيت البسطرمة في البيت

مواد متعلقة

طريقة عمل السجق الإسكندراني أكلة سريعة وبأقل التكاليف

طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنة المثلثات

طريقة عمل الفينو، في البيت أوفر ومضمون

الأكثر قراءة

هروب أسد من السيرك، وفشل محاولات القبض عليه (فيديو)

بسبب أوكرانيا وإسرائيل، البيت الأبيض يحذر من فوضى مرتقبة في أمريكا

أسعار الذهب اليوم الأحد 2023.11.12

الجيش الإسرائيلي يشن هجوما داخل سوريا

عمرو أديب يفجر مفاجأة: فيه دول مستعدة لاستقبال الفلسطينيين ليست من بينها مصر والأردن (فيديو)

هنيدي يسابق الوقت لدخول رمضان 2024 بالجزء الثاني من أرض النفاق

طريقة عمل البسطرمة، في البيت أرخص من الجاهزة ومضمونة

أسعار الحديد اليوم الأحد 12-11-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

هروب أسد من السيرك، وفشل محاولات القبض عليه (فيديو)

مخاوف من تفجير إرهابي، شكوك حول الجاني في حادث انقلاب قطار بروسيا (فيديو)

بعد حظر بضائعها، تركيا تقرر مقاطعة أنظمة مالية مؤيدة لإسرائيل

نطقت الشهادتين في بث مباشر، قصة صانعة محتوى أمريكية تعتنق الإسلام بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الأحد 12-11-2023 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر مساء اليوم السبت

ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد ارتفاع التضخم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية