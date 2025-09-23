إصابة قوية تربك حسابات آرسنال في الدوري الإنجليزي

كشف موقع "توك سبورت" الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أن آرسنال تلقى ضربة موجعة جديدة بإصابة نجمه الشاب نوني مادويكي، مما قد تبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع بسبب مشكلة في الركبة.

إصابة نجم أرسنال

وكان مادويكي قد غادر مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، يوم الأحد الماضي بين الشوطين وهو يعرج، ليحل محله زميله العائد من الإصابة بوكايو ساكا.

ووفقًا لما ذكره "توك سبورت"، فإن إصابة مادويكي تعد ضربة قوية لآرسنال، خاصة أنه كان أحد أبرز لاعبي الفريق هذا الموسم، حيث تألق في مركز الجناح الأيمن في ظل غياب ساكا وارتفاع مستوى الفريق.

ويواجه أرتيتا الآن أزمة في صفوف الفريق، حيث يعاني عدد من اللاعبين الأساسيين من إصابات مختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.