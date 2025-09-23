الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إصابة قوية تربك حسابات آرسنال في الدوري الإنجليزي

ارسنال
ارسنال

كشف موقع "توك سبورت" الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أن آرسنال تلقى ضربة موجعة جديدة بإصابة نجمه الشاب نوني مادويكي، مما قد تبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع بسبب مشكلة في الركبة.

إصابة نجم أرسنال

وكان مادويكي قد غادر مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، يوم الأحد الماضي بين الشوطين وهو يعرج، ليحل محله زميله العائد من الإصابة بوكايو ساكا.

ووفقًا لما ذكره "توك سبورت"، فإن إصابة مادويكي تعد ضربة قوية لآرسنال، خاصة أنه كان أحد أبرز لاعبي الفريق هذا الموسم، حيث تألق في مركز الجناح الأيمن في ظل غياب ساكا وارتفاع مستوى الفريق.

ويواجه أرتيتا الآن أزمة في صفوف الفريق، حيث يعاني عدد من اللاعبين الأساسيين من إصابات مختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي أرتيتا أرسنال مادويكي نجم أرسنال

مواد متعلقة

رئيس نادي برشلونة يكشف عن الموعد المحتمل لعودة يامال

الاتحاد الأوروبي يستعد لمعاقبة ليفربول

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد حرس الحدود في الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد الجونة في الدوري المصري

اليوم، حفل الكرة الذهبية ومحمد صلاح يحلم بالجائزة

آرتيتا: سيطرنا على مانشستر سيتي رغم التعادل

نجم الأهلي السابق: جمهور الزمالك شاغل باله بـ زيزو، وهذا اللاعب أفضل من بيزيرا

مدرب برشلونة يشيد بلاعبيه بعد الفوز على خيتافي ويكشف موقفه من حفل الكرة الذهبية

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"قلة احترام لممثل مصر"، ميدو يهاجم رابطة الأندية بسبب بيراميدز

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

ملف المدرب، أزمة بين الخطيب ومختار بسبب عودة البدري

تجويد مضر!

فجرها ترامب، التحذير من الباراسيتامول يثير مخاوف العالم والأطباء يكشفون مخاطر المسكنات

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

اليوم العالمي للغة الإشارة، الجندي: التاريخ الإسلامي مليء بنماذج من العلماء ذوي الهِمَم

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads