الاتحاد الأوروبي يستعد لمعاقبة ليفربول

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تهمة رسمية إلى نادي ليفربول، بعد قيام جماهيره بإلقاء أشياء داخل أرض الملعب خلال الدقائق الأخيرة من مباراة أتلتيكو مدريد، بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا التي حسمها الفريق لصالحه بنتيجة 3-2.

اتجاه لمعاقبة ليفربول

وأكد "يويفا" بحسب ما كشف موقع ذا أتلتيك أن مثل هذه التصرفات تُعد مخالفة للوائح الانضباط والسلوك، مشددًا أن لجنة الانضباط ستتولى دراسة الواقعة وإصدار العقوبات المنتظرة في الأيام المقبلة.

ورغم الفوز الذي حققه "الريدز" على أرض الملعب، فإن هذه الأحداث تُعرض النادي لغرامات مالية أو عقوبات أخرى، في إطار حرص الاتحاد الأوروبي على الحد من أي تجاوزات جماهيرية داخل الملاعب الأوروبية.

