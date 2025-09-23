الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الاتحاد الأوروبي يستعد لمعاقبة ليفربول

جماهير ليفربول
جماهير ليفربول

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تهمة رسمية إلى نادي ليفربول، بعد قيام جماهيره بإلقاء أشياء داخل أرض الملعب خلال الدقائق الأخيرة من مباراة أتلتيكو مدريد، بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا التي حسمها الفريق لصالحه بنتيجة 3-2.

اتجاه لمعاقبة ليفربول

وأكد "يويفا" بحسب ما كشف موقع ذا أتلتيك أن مثل هذه التصرفات تُعد مخالفة للوائح الانضباط والسلوك، مشددًا أن لجنة الانضباط ستتولى دراسة الواقعة وإصدار العقوبات المنتظرة في الأيام المقبلة.

ورغم الفوز الذي حققه "الريدز" على أرض الملعب، فإن هذه الأحداث تُعرض النادي لغرامات مالية أو عقوبات أخرى، في إطار حرص الاتحاد الأوروبي على الحد من أي تجاوزات جماهيرية داخل الملاعب الأوروبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الأوروبي لكرة القدم اتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الاتحاد الاوروبي دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

آرتيتا: سيطرنا على مانشستر سيتي رغم التعادل

برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

فجرها ترامب، التحذير من الباراسيتامول يثير مخاوف العالم والأطباء يكشفون مخاطر المسكنات

بعد اعترافه بدولة فلسطين، الرئيس الفرنسى يجبر على الانتظار فى نيويورك لمرور موكب ترامب (فيديو)

"خرجنا نجيب عيش"، محافظ بورسعيد يضبط طالبات خارج المدرسة ويحيل المديرة للتحقيق

"جبت لكم شنط المدرسة"، التفاصيل الكاملة لإقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى والتخلص من حياته بالإسكندرية

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads