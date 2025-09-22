الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم الأهلي السابق: جمهور الزمالك شاغل باله بـ زيزو، وهذا اللاعب أفضل من بيزيرا

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

علَقَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق على المقارنات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين أحمد مصطفى زيزو نجم القلعة الحمراء والبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا نجم الزمالك المنضم إلى الأبيض هذا الموسم قادمًا من فريق أوليكساندريا الأوكراني.

 

تصريحات مثيرة من أبو الدهب

وقال محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية: جمهور الزمالك "شاغل باله بزيزو" منذ رحيله بشكل مفاجئ إلى الأهلي هذا الموسم، ولن يُمحى من ذاكرتهم، مهما تعاقد النادي مع لاعبين آخرين، وأرفض مقارنته بالبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا.

وتابع: جمهور الزمالك صنع من خوان ألفينا بيزيرا أسطورة بشكل مبكر رغم أنه لم يقدم كل ما يستحق هذا الضجيج، فهو لا يجيد التسديد على المرمى، وأرى أن المغربي أشرف بن شرقي نجم الأهلي أفضل منه فهو يمتلك حلول حقيقة على مرمى المنافسين، على عكس بيزيرا الذي يمتاز بالمراوغات فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا الحمراء البرازيلى خوان ألفينا أوليكساندريا الأوكراني ر مواقع التواصل الاجتماعي حمد مصطفى زيزو محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق

مواد متعلقة

حسام حسن يدعم محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية: آن الأوان لتنصفه كرة القدم

برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

محمد يوسف يؤكد: لا تجديد لأي لاعب إلا بشروط الأهلي

هشام نصر: أرض 6 أكتوبر أهم تمويل للزمالك وهذا موقفنا من جون إدوارد

محمد يوسف يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع المدرب الجديد

الأكثر قراءة

عمرو موسى يكشف موقفه من إعلان ترامب دعوة القادة العرب للبيت الأبيض

نجم الأهلي السابق: جمهور الزمالك شاغل باله بـ زيزو، وهذا اللاعب أفضل من بيزيرا

هل تصل العلاقة بين مصر وإسرائيل إلى الحرب؟ عمرو موسى يرد

تفاصيل الحساب الجاري بعائد 18% من بنك الإمارات دبي

وفاء عامر تكشف تفاصيل مساعدتها للاعب إبراهيم شيكا وقصة سرقة أعضائه

سعر صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

ننشر أقوال الراقصة بوسي في مشاجرة العلمين

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

تفاصيل الحساب الجاري بعائد 18% من بنك الإمارات دبي

حالات يتم فيها دمج البنك المتعثر مع آخر وفقا للقانون

قانون العمل الجديد، كيف يضمن استقرار العقود وحقوق العمال وأصحاب العمل؟

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads