رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد حرس الحدود في الدوري المصري

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة غدا الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الجولة الماضية وقبل مباراة القمة ضد الغريم التقليدي نادي الزمالك.

