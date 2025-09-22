الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آرتيتا: سيطرنا على مانشستر سيتي رغم التعادل

أرتيتا مدرب آرسنال،
أرتيتا مدرب آرسنال، فيتو

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أنه غير راضٍ عن التعادل مع مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن فريقه كان الطرف الأفضل خلال اللقاء.

وجاءت تصريحاته عقب تعادل آرسنال مع ضيفه مانشستر سيتي (1-1)،  على ملعب الإمارات، في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بحسب ما نقلته شبكة “سكاي سبورتس”.

رد فعل مدرب ارسنال 

وقال أرتيتا في تصريحات تلفزيونية “أنا فخور جدًا بالفريق، لقد سيطرنا عليهم، وأنا محبط جدًا من النتيجة”.


وعن الشوط الأول أوضح: “بدأنا بشكل جيد للغاية، لعبنا في نصف ملعبهم ولم نسمح لهم بالتنفس”.

وأضاف: “لكن في إحدى الهجمات (هدف السيتي)، كانت فوضوية للغاية، خسرنا المبارزة ووجدوا أنفسهم ثلاثة لاعبين ضد اثنين، كانوا خطيرين للغاية وأنهوا الهجمة بجودة عالية”.

وتابع: “مررنا بعدها بخمس دقائق متذبذبة، واضطررنا لإعادة ترتيب أوراقنا، لأنه كان من الظلم استقبال الهدف بما كنا نؤديه، لكن بعد ذلك سيطرنا مجددًا”.

وأكد: “هناك دائمًا أشياء يمكن تحسينها، خاصة في تمرير العرضيات والتنظيم الدفاعي، فقد سهلنا عليهم الأمور بعض الشيء. لكن يجب أن نهنئ الخصم على التعادل”.

وعن رسالته بين الشوطين قال: “طلبت الاستمرار بما نفعله، فالمباراة كانت مفتوحة، وقلت إنه إذا حسّنا أمرين سنسجل، وكنا قريبين جدًا من ذلك”، رافضًا الكشف عن هذين الأمرين: “سيبقيان في غرفة الملابس”.

وأشاد بتأثير البدلاء: “أمر مُرضٍ للغاية، مارتينيلي دخل بقوة لا تُصدق وساعد الفريق على حصد نقطة، وكذلك إيزي والآخرون”.

وختم: “لا أعرف مدى أهمية النقطة، لكن إن لم تفز فعلى الأقل لا تخسر. خلقنا لحظة لا تُصدق لتسجيل هدف، لكن كنت أرغب في المزيد، خصوصًا أمام فريق ومدرب بهذا المستوى. كل فريق يبذل قصارى جهده لتحقيق نتيجة.. هذا كل شيء”.

