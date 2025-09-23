الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
قبل مواجهة الليلة، أرقام مميزة للزمالك أمام الجونة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يدخل فريق الزمالك لقاء الجونة متصدرًا جدول الدوري برصيد 16 نقطة من 7 مباريات، بعدما سجل 11 هدفًا واستقبل 3 فقط.


أما الجونة فيحتل المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط من 6 مباريات، مسجلًا 4 أهداف ومستقبلًا مثلها.


وتبرز الأرقام الفارق الكبير بين الفريقين، حيث يسعى الزمالك لتأكيد الصدارة، بينما يبحث الجونة عن الهروب من مراكز الخطر.

ويتفوق الزمالك تاريخيًا على الجونة قبل لقاء اليوم فقد التقى الطرفان 20 مرة في مختلف البطولات، فاز الزمالك 11 مرة وتعادل 6 مرات وخسر 3 مباريات، مسجلًا 36 هدفًا مقابل 20.
 

وفي الدوري العام تحديدًا، لعب الفريقان 18 مواجهة، فاز الزمالك في 10 وتعادل 5 وخسر 3، وأحرز 32 هدفًا مقابل 17.


وأكبر انتصار للفريق الأبيض كان بنتيجة 4-1 في موسمي 2021-2022 و2024-2025.
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز اليوم  الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز  

 وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة ويأتي خلفه فريق المصري البورسعيدي برصيد 15 نقطة. 

