شيكو بانزا حاضر أمام الجونة ولا نية لرحيله عن الزمالك

شيكو بانزا، فيتو
شيكو بانزا، فيتو

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن شيكو بانزا بنسبة كبيرة سيكون متواجدًا في مباراة الفريق أمام الجونة يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد عن اقتراب رحيله غير صحيح.

وأوضح المصدر أن بانزا مستمر مع الزمالك بشكل طبيعي، وأن الجهاز الفني يعول عليه في الفترة المقبلة لدعم الخط الهجومي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

ومباراة الزمالك والجونة تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

 

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز 

 وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

