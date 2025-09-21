تعرف موقف حسام عبد المجيد من المشاركة أمام الجونة

صرح مصدر بنادي الزمالك أن مشاركة حسام عبد المجيد مدافع الفريق أمام الجونة يوم الثلاثاء المقبل لم تُحسم بعد، موضحًا أن هناك تفكيرًا في إراحته خوفًا من حصوله على إنذار ثالث يحرمه من اللقاء التالي.

وأضاف المصدر أن القرار النهائي سيُتخذ من قبل الجهاز الفني وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

ومباراة الزمالك والجونة تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بها صدارة المسابقة.

