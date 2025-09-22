الإثنين 22 سبتمبر 2025
رياضة

محاضرة بالفيديو من فيريرا للاعبي الزمالك قبل مواجهة الجونة

فيريرا
فيريرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المدير الفني يانيك فيريرا سيعقد مساء اليوم محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق، استعدادًا للقاء الجونة غدًا الثلاثاء في الدوري الممتاز.

وتركز المحاضرة على شرح الخطة وتصحيح الأخطاء التي ظهرت مؤخرًا، بجانب دراسة نقاط قوة وضعف المنافس لضمان تحقيق نتيجة إيجابية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها غدا الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز غدا الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

تنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

 

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز 

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

