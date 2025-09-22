الإثنين 22 سبتمبر 2025
فيريرا يفاضل بين ثنائي الزمالك لتعويض غياب بيزيرا أمام الجونة

 أكد مصدر داخل النادي الزمالك أن يانيك فيريرا يفاضل بين عبد الحميد معالي وأحمد شريف للدفع بأحدهما أمام الجونة غدًا الثلاثاء بالدوري، لتعويض غياب خوان بيزيرا الموقوف بعد حصوله على الإنذار الثالث.

المدرب البلجيكي  يدرس مشاركة اللاعب الأكثر جاهزية فنيًا وبدنيًا من أجل سد النقص في هذا المركز الحساس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها غدا الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز  في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

تنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز 

 وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بها صدارة المسابقة.

