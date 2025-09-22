الإثنين 22 سبتمبر 2025
رياضة

مشاركة أحمد ربيع في يد فيريرا بعد التعافي من الإصابة

أحمد ربيع، فيتو
أحمد ربيع، فيتو

أوضح مصدر بالزمالك أن قرار مشاركة أحمد ربيع، لاعب وسط الفريق، في مباراة الجونة المقبلة سيكون في يد المدير الفني يانيك فيريرا.

اللاعب تعافى مؤخرًا من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة، وظهر بحالة بدنية جيدة في التدريبات الأخيرة، ما يجعل فرص دخوله قائمة الفريق أو التشكيل الأساسي واردة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها غدا الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز غدا الثلاثاء  في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

تنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز 

 وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

