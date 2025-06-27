الجمعة 27 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال، خطوات بسيطة ونتيجة مبهرة

طريقة كيكة البرتقال،
طريقة كيكة البرتقال، فيتو

طريقة عمل كيكة البرتقال، من أصناف الكيك الشهيرة، التي يفضل طعمها الكبار والصغار، وهي من طرق عمل الكيك التي يمكن عملها في البيت بكل سهولة.

طريقة عمل كيكة بالزبدة، بخطوات بسيطة وسريعة

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بخطوات بسيطة

وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي؛ طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة اللذيذة، وبخطوات بسيطة، والنتيجة مضمونة.


مقادير كيكة البرتقال:
250 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة 
200 جرام سكر (:كوب إلا ربع) 
4 بيضات متوسطة بدرجة حرارة الغرفة 
250 جرام دقيق (كوبين إلا ربع / ربع كيلو ) 
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
ملعقة كبيرة بشر برتقال ناعم 
باكو فانيليا 
عصير برتقالة فريش مصفى (120 ميللي، حوالي نصف كوب مش مليان).

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

طريقة عمل كيكة البرتقال:

نسخن الفرن على 170 درجة، ونحضر صينية مربعة أو دائرية حسب الرغبة مقاس 24 وتدهن بالزبدة وتبطن بورق زبدة.
ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ويترك جانبا.
نخفق الزبدة الطرية مع السكر 5 دقائق؛ حتى يصبح الخليط هش وكريمي وفاتح اللون.
نضيف البيض تدريجيا، واحدة ونخفق حتى تختفى ثم نضيف الباقى وهكذا.
نضيف بشر البرتقال والفانيليا، وعصير البرتقال ونخفق.
نضيف الدقيق تدريجيا مع التقليب بخفة، حتى يختفى الدقيق.
نصب العجينة فى الصينية، وتخبز حوالى 59 أو 55 دقيقة حتى تنضج، ونختبرها بعد مرور 40 دقيقة.
بعد خروج الكيكة من الفرن تترك حتى تهدأ، ثم تقلب، وتقدم وبالهنا والشفا.

 

طريقة عمل كيكة الذرة، أرخص وأسرع تحلية
 

طريقة البسيسة
طريقة البسيسة

طريقة عمل كيكة الذرة من طرق عمل الكيك المصرية التي تعود جذورها للريف المصري، والمعروفة باسم البسيسة، والتي يستخدم فيها دقيق الذرة، كمكون أساسي مع دقيق القمح، مما يعطي الكيكة طعما مميزا ولونا مختلفا يميل إلى اللون الأصفر.

 

طريقة عمل كيكة الذرة، تعد من الطرق سهلة التحضير، ويمكنك إعدادها في دقائق معدودة، لتقدميها لأفراد أسرتك مع الفطار أو العشاء، أو كتحلية خفيفة بين الوجبات مع المشروب المفضل.

مقادير عمل كيكة الذرة
2 كوب دقيق أبيض
1 كوب دقيق ذرة
1 كوب سكر
1 كوب حليب
1/2 كوب زيت
1/4 كوب سمن
4 بيضات
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1/2 كوب ماء (اختياري)

 

طريقة تحضير كيكة الذرة خطوة بخطوة

1. سخّني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
2. انخلي الدقيق الأبيض ودقيق الذرة والبيكنج بودر معًا واتركيهم جانبًا.
3. في وعاء كبير، اخفقي البيض مع الفانيليا بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط خفيفًا ورائبًا.
4. أضيفي السكر تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الزيت والسمن.
5. يضاف الحليب بالتدريج مع الخفق حتى يمتزج تمامًا.
6. يضاف خليط الدقيق تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح المزيج ناعمًا ومتجانسًا.
7. إذا كان المزيج كثيفًا، يمكن إضافة القليل من الماء لجعله أكثر سيولة.
8. اسكبي الخليط في صينية فرن مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق.
9. تدخل الصينية إلى الفرن وتخبز لمدة 40-50 دقيقة، أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا عند إدخاله في وسط الكعكة.
10. أخرجي البسيسة من الفرن واتركيها تبرد قليلًا قبل تقطيعها وتقديمها.

 

نصائح وخطوات إضافية لطعم أغنى

يمكن إضافة بعض المكونات الإضافية إلى البسيسة، مثل جوز الهند المبشور أو الزبيب أو المكسرات.
يمكن تزيين البسيسة بالقطر أو العسل أو صوص الشوكولاتة.
تُقدم البسيسة باردة أو دافئة مع كوب من الشاي أو القهوة.

 

ملحوظة هامة

تختلف كمية الماء المطلوبة حسب نوع الدقيق المستخدم.
تأكدي من أن العجينة ناعمة ومتجانسة، وإذا كانت كثيفة، أضيفي الماء تدريجيًا حتى تصبح بالكمية المطلوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسهل و اسرع طريقة لعمل كيكة البرتقال طريقة عمل كيكة البرتقال طريقة عمل كيكة البرتقال الصيامي طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة كيكة البرتقال الهشة

مواد متعلقة

طريقة عمل كيكة الجزر، مغذية ومذاقها مميز وسهلة التحضير

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السحرية، وبأقل التكاليف

طريقة عمل كيكة الرواني، مكوناتها بسيطة وطعمها مميز

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للبلوجر محمد فرج الشهير بـ"أم عمر" بعد تعرضه لحادث مروع (صور)

بث مباشر مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج بكأس العالم للأندية 2025

رسالة نارية من رامي رضوان للرد على شائعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

وسط مناشدات لترامب، حملة اعتقالات في تل أبيب بعد مظاهرة حاشدة لإنهاء حرب غزة (فيديو)

بداية جديدة وأمل جديد، موضوع خطبة اليوم الجمعة للاحتفال بالعام الهجري الجديد

مانشستر سيتي يسحق يوفنتوس بخماسية ويتصدر مجموعته في مونديال الأندية

سعر الفاكهة اليوم الجمعة، الكمثرى تتهاوى وارتفاع جديد في التين

ريال مدريد يتقدم بهدفين على سالزبورج في الشوط الأول بمونديال الأندية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

موعد عودة خدمات البريد الإلكترونية بعد توقفها مؤقتا

3 جنيهات انخفاضًا للأحمر، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 26 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 27 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 27 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية