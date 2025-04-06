طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في خطوات بسيطة

طريقة عمل كيكة البرتقال، كيكة البرتقال من أشهر أنواع الكيك الذي اعتادت ربات البيوت على تحضيرها في المنزل كحلوى سريعة التحضير ولذيذة مع كوب الشاى.

وطريقة عمل كيكة البرتقال، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كيكة البرتقال.

مكونات عمل كيكة البرتقال:

3 بيضات

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت النباتي

كوب من عصير البرتقال الطازج

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المبشور

2 كوب من الدقيق

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

رشة فانيليا

رشة ملح

طريقة عمل كيكة البرتقال:

تسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء عميق، يُخفق البيض مع السكر والفانيليا جيدًا حتى يصبح الخليط فاتح اللون وهش.

يُضاف الزيت وعصير البرتقال وقشر البرتقال المبشور ويُخلط المزيج جيدًا.

يُنخل الدقيق مع البيكنج باودر والملح، ثم يُضاف تدريجيًا إلى الخليط السائل مع التحريك بلطف حتى تتجانس المكونات.

يُسكب الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق.

يُخبز في الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى يُصبح لون الكيكة ذهبيًا ويخرج عود الأسنان نظيفًا عند غرزِه في الكيكة.

تُترك لتبرد قليلًا قبل التقديم. يمكن رش القليل من السكر البودرة على الوجه أو تقديمها كماخحكخ ي. خطط

يمكنك إضافة لمسة من صوص البرتقال على الوجه لزيادة النكهة.

احرصى على أن تكون كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة لتحصل على أفضل نتيجة.

طريقة عمل كيكة البرتقال

ولعمل كيكة الشيكولاتة

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة:

3 أكواب دقيق

5 بيضات

كوب زيت على سمن

كوب لبن حليب

فانيليا

2 كوب سكر

كيس بيكينج بودر

ربع كوب كاكاو

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة:

- نسخن الفرن، ونحضر صينية فرن مدهونة بالزيت ومعفرة بالدقيق.

- نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع به البيض ونضرب جيدا حتى يفتح لونه.

- نضيف الفانيليا لبيض ونخفق مرة أخرى.

- بعدها نضيف اللبن الحليب ونضرب جيدا، ثم نضيف الزيت والسمن والكاكاو ونستمر فى الخفق.

- بعدها نضيف السكر تدريجيا مع الخفق المستمر، حتى تتجانس المكونات.

- نحضر بولة عميقة وننخل الدقيق ونضعه بالبولة ونضيف له البيكينج بودر ونخلط جيدا.

- نحضر خليط البيض واللبن، ونضيفه إلى الدقيق تدريجيا مع الخفق الجيد بالمضرب اليدوى، حتى نحصل على خليط متجانس.

- نصب خليط الكيك في صينية الفرن التي جهزناها فى البداية.

- وندخل صينية الكيك في الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.

- وعند خروج الكيك من الفرن يجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

- ويمكن استبدال الحليب والكاكاو بعصير البرتقال مع بشر برتقالة لعمل الكيك بالبرتقال.

- ويجب مراعاة عدم فتح باب الفرن أثناء تسوي الكيك، إلا بعد مرور 20 دقيقة على دخول الكيك الفرن حتى لا تهبط.

- ويجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة، ويكون الدقيق نظيف ومن مكان موثوق فيه وذلك لضمان نجاح الكيك.

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