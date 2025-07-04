الجمعة 04 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال في خطوات بسيطة وناجحة

كيكة البرتقال، فيتو
كيكة البرتقال، فيتو

طريقة عمل كيكة البرتقال، كيكة البرتقال من أنواع الكيك الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، وهي تعتبر حلوى منزلية اعتادت ربات البيوت على تحضيرها في المنزل.

وطريقة عمل كيكة البرتقال، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كيكة البرتقال.

مكونات عمل كيكة البرتقال:

2 كوب دقيق منخول

1 كوب سكر

3 بيضات

1 كوب عصير برتقال طبيعي (يفضل طازج)

نصف كوب زيت نباتي

ملعقة كبيرة بشر برتقال

1 ملعقة كبيرة بيكينج بودر 

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة عمل كيكة البرتقال:

  • سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
  • ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشي عليه قليلا من الدقيق أو استخدمي ورق الزبدة.
  • في وعاء كبير، اخفقي البيض مع الفانيليا جيدا باستخدام المضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق حتى يصبح الخليط فاتح اللون.
  • أضيفي السكر تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى يذوب تماما.
  • ثم أضيفي الزيت وعصير البرتقال وبشر البرتقال وقلبي جيدا.
  • في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكينج بودر ورشة الملح.
  • أضيفي خليط الدقيق تدريجيا إلى المكونات السائلة مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا حتى يتجانس الخليط.
  • صبي الخليط في القالب المجهز.
  • أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 35–45 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة (اختبري النضج باستخدام عود خشبي).
  • اتركي الكيكة تبرد قليلا، ثم أخرجيها من القالب.
  • يمكنك تزيينها برشة سكر بودرة أو شرائح برتقال على الوجه.
  • نصائح لنجاح كيكة البرتقال استخدمي برتقال طازج لعصير طبيعي ونكهة قوية، ولا تفتحي الفرن أثناء الخبز حتى لا تهبط الكيكة.
  • تقدم مع كوب شاي أو قهوة.
  • يمكن إضافة صوص برتقال أو شيكولاتة بيضاء فوقها.
طريقة عمل كيكة البرتقال 
طريقة عمل كيكة البرتقال 

ولعمل الكيكة العادية 

مكونات عمل الكيكة العادية:-

3 أكواب دقيقة

5 بيضات

كوب لبن حليب

كوب سمن على زيت

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

2 كوب سكر

طريقة عمل الكيكة العادية:

  • نشعل الفرن ونتركه يسخن.
  • يجب أن نتأكد من أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.
  • نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض مع الفانيليا وتضرب جيدا حتى يصبح لون البيض فاتح.
  • ثم نضيف اللبن والزيت والسمن ونضرب جيدا، ثم نضيف السكر تدريجيا مع الخفق حتى يذوب السكر.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق المنخول ونضيف له البيكينج بودر ونقلب جيدا.
  • ثم نضيف خليط البيض واللبن تدريجيا على الدقيق مع التقليب المستمر.
  • ونعجن جيدا بالمضرب اليدوى حتى نحصل على قوام ناعم خالى من تكتلات الدقيق.
  • ثم نحضر صينية الفرن وندهنها بالسمن ثم نعفرها بالدقيق.
  • ثم نصب عجين الكيك فى الصينية، وتدخلها الفرن الساخن.
  • نترك الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة، مع مراعاة عدم فتح الفرن قبل هذه المدة.
  • بعدها نخرج الكيك من الفرن.
  • ثم نقوم بعمل اختبار للكيك حيث نخل السكين فى منتصف الكيك لو كان نظيف فهذا يعنى أن الكيك أصبح جاهز، أما لو السكين خرج ملطخ بالعجين فهذا يعنى أنها تحتاج دقائق أخرى فى الفرن.
  • وبعد التأكد من نضج الكيك، يجب نخرجها ونتركها تبرد تماما، ثم نقطعها ونقدمها مع العصير أو الشاي باللبن.
  • ويمكن تزيينها بالصوصات المختلفة أو العسل أو رشها بالمكسرات وجوز الهند حسب الرغبة، فهى شهية ولذيذة فى جميع حالاتها.
txt

طريقة عمل كيكة البرتقال، خطوات بسيطة ونتيجة مبهرة

txt

طريقة عمل الكب كيك فى خطوات بسيطة بمذاق لا يقاوم

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كيكة البرتقال طريقة عمل كيكة البرتقال البرتقال الكيكة مكونات عمل كيكة البرتقال الشيف نورهان القاضى

مواد متعلقة

طريقة عمل كيكة بالزبدة، بخطوات بسيطة وسريعة

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بخطوات بسيطة

طريقة عمل كيكة الجزر، مغذية ومذاقها مميز وسهلة التحضير

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السحرية، وبأقل التكاليف

الأكثر قراءة

القطار حوله إلى أشلاء، لحظة مصرع يوسف الشيمي مهاجم الطلائع أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد (فيديو)

لازم تحصل كارثة علشان تشوفونا، مقاولة أنفار فتيات العنب تهاجم الحكومة وتتحدث بوجع عن الطالبة آية (فيديو)

ماتوا وإيدهم في إيد بعض، قصة مهاجم طلائع الجيش وصديقه الذي لم يفرقهما الموت (فيديو)

مصرع يوسف الشيمي مهاجم طلائع الجيش في حادث مروع

سعر الفاكهة اليوم، التين والعنب في متناول جيوب المصريين والكمثرى تواصل ارتفاعها

شهير بحوادثه المميتة، تقارير تكشف خطورة الطريق الذي شهد مصرع ديوجو جوتا

شماريخ الفرح تحولت إلى مأساة، حريق يلتهم شقة ومحلا تجاريا ومحمصة أثناء حفل زفاف بالجيزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

تفاصيل أعلى شهادة ادخار 3 سنوات في بنك القاهرة

13 جنيهًا انخفاضا للبلدي، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

عقب خروجه من السجن.. قصة المحلل الشرعي الذي ادعى زواجه من 33 سيدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية