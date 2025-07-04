طريقة عمل كيكة البرتقال في خطوات بسيطة وناجحة

طريقة عمل كيكة البرتقال، كيكة البرتقال من أنواع الكيك الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، وهي تعتبر حلوى منزلية اعتادت ربات البيوت على تحضيرها في المنزل.

وطريقة عمل كيكة البرتقال، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كيكة البرتقال.

مكونات عمل كيكة البرتقال:

2 كوب دقيق منخول

1 كوب سكر

3 بيضات

1 كوب عصير برتقال طبيعي (يفضل طازج)

نصف كوب زيت نباتي

ملعقة كبيرة بشر برتقال

1 ملعقة كبيرة بيكينج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة عمل كيكة البرتقال:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشي عليه قليلا من الدقيق أو استخدمي ورق الزبدة.

في وعاء كبير، اخفقي البيض مع الفانيليا جيدا باستخدام المضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق حتى يصبح الخليط فاتح اللون.

أضيفي السكر تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى يذوب تماما.

ثم أضيفي الزيت وعصير البرتقال وبشر البرتقال وقلبي جيدا.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكينج بودر ورشة الملح.

أضيفي خليط الدقيق تدريجيا إلى المكونات السائلة مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا حتى يتجانس الخليط.

صبي الخليط في القالب المجهز.

أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 35–45 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة (اختبري النضج باستخدام عود خشبي).

اتركي الكيكة تبرد قليلا، ثم أخرجيها من القالب.

يمكنك تزيينها برشة سكر بودرة أو شرائح برتقال على الوجه.

نصائح لنجاح كيكة البرتقال استخدمي برتقال طازج لعصير طبيعي ونكهة قوية، ولا تفتحي الفرن أثناء الخبز حتى لا تهبط الكيكة.

تقدم مع كوب شاي أو قهوة.

يمكن إضافة صوص برتقال أو شيكولاتة بيضاء فوقها.

طريقة عمل كيكة البرتقال

ولعمل الكيكة العادية

مكونات عمل الكيكة العادية:-

3 أكواب دقيقة

5 بيضات

كوب لبن حليب

كوب سمن على زيت

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

2 كوب سكر

طريقة عمل الكيكة العادية:

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

يجب أن نتأكد من أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض مع الفانيليا وتضرب جيدا حتى يصبح لون البيض فاتح.

ثم نضيف اللبن والزيت والسمن ونضرب جيدا، ثم نضيف السكر تدريجيا مع الخفق حتى يذوب السكر.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق المنخول ونضيف له البيكينج بودر ونقلب جيدا.

ثم نضيف خليط البيض واللبن تدريجيا على الدقيق مع التقليب المستمر.

ونعجن جيدا بالمضرب اليدوى حتى نحصل على قوام ناعم خالى من تكتلات الدقيق.

ثم نحضر صينية الفرن وندهنها بالسمن ثم نعفرها بالدقيق.

ثم نصب عجين الكيك فى الصينية، وتدخلها الفرن الساخن.

نترك الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة، مع مراعاة عدم فتح الفرن قبل هذه المدة.

بعدها نخرج الكيك من الفرن.

ثم نقوم بعمل اختبار للكيك حيث نخل السكين فى منتصف الكيك لو كان نظيف فهذا يعنى أن الكيك أصبح جاهز، أما لو السكين خرج ملطخ بالعجين فهذا يعنى أنها تحتاج دقائق أخرى فى الفرن.

وبعد التأكد من نضج الكيك، يجب نخرجها ونتركها تبرد تماما، ثم نقطعها ونقدمها مع العصير أو الشاي باللبن.

ويمكن تزيينها بالصوصات المختلفة أو العسل أو رشها بالمكسرات وجوز الهند حسب الرغبة، فهى شهية ولذيذة فى جميع حالاتها.

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