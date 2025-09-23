"خرجنا نجيب عيش"، محافظ بورسعيد يضبط طالبات خارج المدرسة ويحيل المديرة للتحقيق

أحال اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مديرة مدرسة القابوطي الإعدادية بنات للتحقيق، بسبب عدم الانضباط داخل المدرسة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

خروج طالبات بعد الطابور الصباحي من المدرسة

حيث رصد المحافظ، خلال جولته الصباحية لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد بعدد من المدارس، يرافقه طاهر الغرباوي، مدير عام مديرية التربية والتعليم، وأحمد تاج، مدير عام إدارة جنوب التعليمية، خمس طالبات خارج أسوار المدرسة بعدما تم السماح لهن بالخروج مع بداية اليوم الدراسي.

محافظ بورسعيد يعنف مديرة المدرسة

واصطحب محافظ بورسعيد الطالبات مرة أخرى إلى داخل أسوار المدرسة، وواجه المديرة قائلًا: «5 عرايس زي دول يخرجوا من المدرسة إزاي؟..أنتم ولي أمر البنت من باب المدرسة».

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على سلامة الطلاب، مؤكدًا أن أولياء الأمور قد أوصلوا أبناءهم إلى المدرسة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال السماح بخروجهم بطريقة غير قانونية.

محافظ بورسعيد يغضب قائلا " احنا مش عايشين في طابونة'

ووجه سؤاله لإحدى الطالبات الـ5 التي أكدت أنها خرجت لتشتري خبز بعد انتهاء الطابور الصباحي، وكان الباب مفتوحا ولم يعترض أحد طريقها، فكان رد المحافظ على المديرة: «احنا مش عايشين في طابونة!».

وأصدر محافظ بورسعيد تعليماته المشددة لطاهر الغرباوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بإحالة مديرة المدرسة فورا للتحقيق لعدم أمانتها على الطالبات.

وتحدث المحافظ مع الطالبات بأسلوب أبوي حول أهمية الالتزام بالحضور إلى المدرسة والانضباط خلال اليوم الدراسي من أجل مستقبل أفضل لهم.

