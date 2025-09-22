الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

وكيل التعليم بأسيوط يتفقد المدارس ويشارك الطلاب طابور الصباح

فاجأ محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ؛ العاملين بمدارس فوزى ابوسيف الابتدائية بنين وفوزى ابوسيف الابتدائية بنات ومهران خلاف الإعدادية بنات وأبو بكر الصديق الإعدادية بنات بمركز القوصية وذلك خلال جولته التفقدية اليوم الاثنين للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظامها بمدارس المحافظة مع بداية العام الدراسى الجديد ٢٠٢٥ -٢٠٢٦.

ورافقه خلال الجولة الدكتورة حسناء مبروك مدير إدارة القوصية التعليمية وعلى طه وكيل الإدارة  وذلك فى إطار توجيهات لواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

وكيل الوزارة يشارك تحية العلم وترديد النشيد الوطنى مع الطلاب 

وزار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط صباح اليوم مدرسة فوزى ابوسيف الابتدائية بنين والتى تتكون من ٢١ فصل بالإضافة إلى ٣ قاعات رياض اطفال وحضر طابور الصباح وشارك اطفال مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حفل الاستقبال وشاركهم فى تحية العلم وترديد النشيد الوطنى تعميقا لقيم الولاء والانتماء وخاصة مع انتظام الدراسة اليوم بمرحلة رياض الأطفال "كي جى ١ و٢ بالإضافة للصف الأول والثانى بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمدارس  الحكومية والرسمية والمتميزة.


كما تفقد دسوقى خلال الزيارة فصول مدرسة فوزى ابوسيف الابتدائية بنات والتى يبلغ عدد فصولها ٢٨ فصل دراسى باجمالى ١٢٩٠ طالب وطالبة بالإضافة إلى قاعتين رياض اطفال بحضور ماجدة ماهر مديرة المدرسة ونادية محمد وكيلة المدرسة.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط انتظام الدراسة بمدرستى مهران خلاف الإعدادية بنات والتى يبلغ عدد فصولها ٣٧ فصل دراسى باجمالى١٧٥٠ طالبة وتابع سير العمل بمدرسة ابوبكر الصديق الإعدادية بنات باجمالى ١٠٣١ طالبة وذلم بحضور جيهان كرم بولس مدير إدارة المدرسة وإيمان احمد حسن وكيلة المدرسة.

تسليم الكتب الدراسية للطلاب من أول يوم دراسة 

واطمأن وكيل الوزارة - خلال تفقد المدارس بأسيوط - على تسليم الكتب الدراسية للطلاب والطالبات وتسكين المعلمين وخاصة معلمى الحصة لسد العجز فى بعض التخصصات وتفقد بعض الفصول الدراسية والأفنية ودورات المياه وحجرات الوسائل التعليمية والمعامل والمكتبات وغيرها وتأكد من جاهزيتها وتحدث مع التلاميذ والمعلمين واطمأن منهم على سير العملية التعليمية وانتظامها وتسكين الطلاب الجدد بالفصول الدراسية ومستوى الأطفال والتلاميذ والتأكد من مدى جاهزية الفصول وتزويدها بالوسائل التعليمية والأدوات اللازمة.

لكسر رهبة اليوم الأول، مدارس أسيوط تنظم حفلات لتلاميذ الابتدائي بالعرائس الكرتونية (صور)

توزيع الورود والشيكولاتة على الطلاب بمدارس أسيوط (فيديو وصور)

وقدم وكيل الوزارة - خلال الجولة - التهنئة لكافة العاملين والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد متمنيا لهم التوفيق والنجاح مشددا على ضرورة الالتزام بالكلمة الموحدة عن حب الوطن وتعميق الولاء  والانتماء والالتزام بلائحة الانضباط المدرسى، مؤكدًا على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات تجاه هذا القطاع الهام خاصة في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعليم وتطوير المنظومة التعليمية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

