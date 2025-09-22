محافظ القليوبية يتفقد مدرسة إيجيبت جولد في العبور

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور، لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على الإمكانات التدريبية التي توفرها المدرسة، والتي تعد نموذجًا مميزًا وفريدًا في مجال التعليم المزدوج.

وخلال الجولة، تفقد محافظ القليوبية الفصول الدراسية وورش العمل المجهزة بأحدث المعدات، واستمع إلى شرح تفصيلي حول المناهج الدراسية التي تم إعدادها بالتعاون مع خبراء الصناعة، بما يضمن دمج الدراسة النظرية مع التدريب العملي المكثف داخل مصانع وشركات «إيجيبت جولد».

كما التقى المحافظ عددًا من الطلاب، وتحاور معهم حول طموحاتهم المستقبلية، معربًا عن سعادته بجدية التجربة التي تساهم في إعداد كوادر فنية عالية الكفاءة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي يعتمد على العمالة الفنية المؤهلة

وأكد أيمن عطية أن الدولة تدعم هذه النماذج الناجحة وتشجع على تعميمها في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن صناعة الذهب تمثل إرثًا مصريًا عريقًا يتطلب من الطلاب حب المهنة والاجتهاد المستمر. وأوضح أن الدراسة في المدرسة مجانية بالكامل لمدة ثلاث سنوات، وتشمل تخصصات متعددة إلى جانب تدريب عملي مكثف، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي يعتمد على العمالة الفنية المؤهلة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندس تامر جبر محمد رئيس جهاز مدينة العبور، مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية،رأفت نصار رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت جولد، نصر محمد عبد الهادي المدير التنفيذي للمدرسة، خالد أبو العلا مدير إدارة العبور التعليمية.



وأشاد محافظ القليوبية في ختام جولته بما لمسه من تجهيزات حديثة ومناهج متطورة، مؤكّدًا أن هذه التجربة تمثل خطوة عملية نحو ربط التعليم بسوق العمل، وإعداد جيل جديد من الفنيين المتخصصين القادرين على قيادة صناعة الذهب والحرف اليدوية الراقية في مصر.



