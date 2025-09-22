الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مدرسة إيجيبت جولد في العبور

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته،فيتو

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور، لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على الإمكانات التدريبية التي توفرها المدرسة، والتي تعد نموذجًا مميزًا وفريدًا في مجال التعليم المزدوج.

مصرع شقيقتين سقطتا من شرفة منزلهما في القليوبية

محافظ القليوبية يطلق مبادرة 'صحح مفاهيمك' من جامعة بنها

وخلال الجولة، تفقد  محافظ القليوبية  الفصول الدراسية وورش العمل المجهزة بأحدث المعدات، واستمع إلى شرح تفصيلي حول المناهج الدراسية التي تم إعدادها بالتعاون مع خبراء الصناعة، بما يضمن دمج الدراسة النظرية مع التدريب العملي المكثف داخل مصانع وشركات «إيجيبت جولد».

كما التقى المحافظ عددًا من الطلاب، وتحاور معهم حول طموحاتهم المستقبلية، معربًا عن سعادته بجدية التجربة التي تساهم في إعداد كوادر فنية عالية الكفاءة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي يعتمد على العمالة الفنية المؤهلة

وأكد أيمن عطية أن الدولة تدعم هذه النماذج الناجحة وتشجع على تعميمها في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن صناعة الذهب تمثل إرثًا مصريًا عريقًا يتطلب من الطلاب حب المهنة والاجتهاد المستمر. وأوضح أن الدراسة في المدرسة مجانية بالكامل لمدة ثلاث سنوات، وتشمل تخصصات متعددة إلى جانب تدريب عملي مكثف، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي يعتمد على العمالة الفنية المؤهلة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندس تامر جبر محمد رئيس جهاز مدينة العبور، مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية،رأفت نصار رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت جولد، نصر محمد عبد الهادي المدير التنفيذي للمدرسة، خالد أبو العلا مدير إدارة العبور التعليمية.


وأشاد محافظ القليوبية في ختام جولته بما لمسه من تجهيزات حديثة ومناهج متطورة، مؤكّدًا أن هذه التجربة تمثل خطوة عملية نحو ربط التعليم بسوق العمل، وإعداد جيل جديد من الفنيين المتخصصين القادرين على قيادة صناعة الذهب والحرف اليدوية الراقية في مصر.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

مواد متعلقة

مصرع شقيقتين سقطتا من شرفة منزلهما في القليوبية

محافظ القليوبية يطلق مبادرة 'صحح مفاهيمك' من جامعة بنها

دهشة وزير التعليم من عدم رغبة طالبات القليوبية في مهنة التدريس (فيديو)

الأكثر قراءة

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

القبض على عصابة سرقة صناديق إشارات السكة الحديد بقنا

زغلول صيام يكتب: اتحاد الكرة لن يكون الفصل الأخير في قضية زيزو! ونكشف سيناريو قضية نجم الأهلي!

الرئيس الأمريكي في ورطة بسبب 50 ألف دولار

بدء اجتماع مجلس إدارة الأهلي وغياب الخطيب

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الحاجة للاجتهاد ترجع إلى تغير الزمان والمكان والعرف وتطور المعاملات

أمينة الفتوى توضح فضل صلاة الضحى (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون يخوضان جدالا عنيفا مع فرعون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads