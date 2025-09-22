ارفعوا الغياب مش قادرة أصرف على عيالي، استغاثة أم بوزير التعليم تثير الأحزان (فيديو)

أثار مقطع فيديو مؤثر لأم تستغيث بوزير التربية والتعليم لـ رفع الغياب في المدارس عن أبنائها لعدم قدرتها علي المصاريف، جدلًا واسعًا وحزنًا بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر المقطع السيدة وهي تستغيث بالوزير وتبكي، لرفع الغياب عن أولادها، لعدم قدرتها المادية لكونها أب وأم للأطفال في ذات الوقت.

أرفع الغياب عن عيالي.. أم تستغيث بوزير التعليم بسبب المصاريف

وظهرت السيدة من خلال فيديو بثته عبر منصة "تيك توك"، تبكي قائلة: "الفيديو دا موجه لك أنت يا سيادة وزير التربية والتعليم، أرفع عن عيالي الغياب.. أرجوك أرفع عن عيالي الغياب.. أنا مش قادرة أودي عيالي المدارس. مش معايا فلوس كل يوم أجيب لهم أكل يروحوا المدرسة، مش معايا فلوس أدفع لهم باصات أو دروس، مش معايا فلوس أعلمهم أكل أو شربهم، احنا حقيقي مش عارفين نعيش".

أم تستغيث بوزير التعليم لرفع الغياب عن أولادها، فيتو



واستطردت السيدة قائلة: "أنا مش عارفة أعمل ايه، أروح فين الضغوط عليا كثيرة، أنا معنديش دخل أعيش منه أنا وعيالي، أرجوك أرفع عن أولادي الغياب أنا مش قادرة أوديهم المدارس، مش عارفين نعيش حرفيًا..."

وأثارت استغاثة الأم لوزير التربية والتعليم برفع الغياب عن أطفالها حالة من التفاعل الواسع بين المصريين من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي طالبوا الوزير بأخذ استغاثة الأم بعين الرأفة، واصفين الحياة المعيشية اليوم بأنها "أصبحت صعبة" على الجميع.

النظر بعين الرأفة لظروف الأم

وعلق البلوجر مجدي عبد الرؤوف قائلًا: "أرجو من وزير التربية والتعليم أن ينظر لهذه الأم وظروفها بعين الرأفة، وخاصة أن الحياة المعيشية اليوم أصبحت صعبة جدًا ويعاني منها العديد من أبناء المجتمع المصري"

أما البلوجر إبراهيم سيد نصار فعبر عن حزنه فقال: "سيدة تستغيث بوزير التعليم برفع الغياب عن أطفالها لعدم قدرتها على مصاريف الذهاب إلى المدرسة والسندوتشات والانتقال.. وزارة التربية والتعليم المصرية.. رئاسة مجلس الوزراء المصري.. أرحموا أولياء الأمور زادت المصاريف وستزيد أشياء أخرى بعد زيادة البنزين وأيضا الدروس الخصوصية وغيرها من الأمور الإضافية للتعليم وكلها بمصاريف لا يتحملها أولياء الأمور"

وقال البلوجر محمد العجيب أبو مهاب: "استغاثة إلى وزير التعليم وإلى المسئولين استحلفكم برب العالمين ولكل من شاهد هذا الفيديو أن يساعد هذه السيدة وينظر إليها بنظرة عطف ولا حول ولا قوة إلا بالله"

وعبرت البلوجر سهام أحمد عن حزنها قائلة: "فعلًا الظروف صعبه على الكل... ربنا يعينها بجد ويعينا ويقوينا كلنا علي هذا الابتلاء. كل ده اختبار من عند ربنا بيشوف قوة تحملنا وربنا يرفع البلاء عن الجميع".

أما البلوجر ألطاف أبو المجد فقالت: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب قويها وتزرقها من حيث لا تحتسب ويرزقك رزق حلال طيب... فعلًا الحياة صعبه والتعليم لم يعد مثل الأول.. دروس وكتب ومتطلبات كثيرة مسئولة منا"

وعلقت البلوجر سناء أبو الفتوح قائلة: "الله يكون في عونها فعلًا الحياة صعبة جدًا وكلنا بنقول يارب بس أصبري وربنا يحلها من عنده"

للمسئولين أرحمو من في الأرض

وقال البلوجر محمد عواد: "للمسئولين: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"

وعلقت البلوجر رحمة خالد قائلة: "أشعر بك. ربنا يعينك ويقويكى ويقوينا جميعًا، مش عارفين نعمل أيه فى ظل الظروف الحالية.. ربنا يرزقك من واسع فضله يارب"

أم تستغيث بوزير التعليم بسبب مصاريف الدراسة، فيتو



أما البلوجر محمود فوزي فقال: "أعتقد أنها تقصد المصاريف اليوميه سندوتشات وفلوس أتوبيس المدرسة ومصروف الأولاد، الطالب يحتاج ٥٠ جنيه يوميًا في ثلاثة أبناء علي الأقل يصبح المصروف اليومي 150 جنيه، والطالب بيأخذ المنهج خارج المدرسة في السنتر، وترجع مرة أخرى تدفع مصاريف المواصلات والدروس الخصوصية، التي أصبحت واقع لا مفر منه، ربنا يكرمها من وسع ويوسع رزقها ويقويها"

وعلق البلوجر عبد الرحمن أحمد قائلًا: "الذل والكسرة يوجعوا القلب... ربي يفرجها من عنده"

وعبر البلوجر محمد السحيمي عن حزنه فقال: "الإسكندرية فيها ناس كتيرة بتعمل خير، وفيها رجال أعمال من الممكن أحد يدرس حالتها ويساعدها.. واضح عليها القهر يارب يفك كربك"

أما البلوجر عبد الباقي قنديل فقال: "فعلًا وزير التعليم من الصف الاول الي الرابع مثل الأعوام السابقة وشكرًا".

وعلقت البلوجر سالي محمد فقالت: "حتى لو رفع الغياب المشكلة قائمة لازم جهة تساعدك فين الشئون الاجتماعية ومؤسسات الدولة حد من المسئولين يشوف لها شغل بدخل كويس تنفق على أولادها.. الاستغاثة بوزير التعليم غير مجدية"

