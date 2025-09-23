الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة بكأس الحرمين الشريفين

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

يحل فريق اتحاد جدة ضيفًا على الوحدة،  اليوم الثلاثاء، في مواجهة مرتقبة باستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الحرمين الشريفين   2025-2026.

موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة 

ومن المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة أمام الوحدة في التاسعة والنصف بتوقيت مصر 

 

ويرغب اتحاد جدة في الدفاع عن لقبه   الذي توج  بلقب البطولة في الموسم الماضي.

 

ويدخل فريق الاتحاد بمعنويات مرتفعة، إذ نجح فى خطف فوز مثير على مضيفه النجمة بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة بعد 3 جولات، ليواصل انطلاقته المثالية في المسابقة، بينما تجمد رصيد النجمة عند صفر من النقاط بعد تكبده الخسارة الثالثة على التوالي منذ صعوده إلى دوري المحترفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس الحرمين الشريفين اتحاد جدة والوحدة اتحاد جدة اتحاد جدة امام الوحدة الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين فريق الاتحاد فريق اتحاد جدة مباراة اتحاد جدة والوحدة موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة موعد مباراة اتحاد جدة

مواد متعلقة

هل يلحق بن رمضان بمباراة القمة أمام الزمالك؟

صناعة محمد صلاح، شاهد هدف ليفربول في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي

تشكيل إيفرتون ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي

غياب بنزيما، التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام النجمة بالدوري السعودي

موعد مباراة الاتحاد والنجمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

عودة كريستيانو، التشكيل المتوقع للنصر أمام الرياض بدوري روشن

موعد مباراة النصر والرياض في الدوري السعودي

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد إيفرتون

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"جبت لكم شنط المدرسة"، التفاصيل الكاملة لإقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى والتخلص من حياته بالإسكندرية

وصول عناصر من البحرية المصرية لتركيا للمشاركة فى التدريب المشترك "بحر الصداقة" (صور)

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الغائب على مفتي السعودية في جميع المساجد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

اتمشى لوحده في شوارع بولاق والدقي، محافظ الجيزة يفاجئ مسئولي الأحياء بجولة تفقدية (صور)

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads