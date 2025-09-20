السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عودة كريستيانو، التشكيل المتوقع للنصر أمام الرياض بدوري روشن

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

الدوري السعودي، يلتقي نادي النصر السعودي بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، أمام فريق الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025 /2026.

ويتربع النصر على قمة ترتيب جدول الدوري  بالعلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن الخليج والاتحاد، بعدما فاز على التعاون 5-0، والخلود 2-0، في حين يحتل الرياض المركز التاسع، برصيد ثلاث نقاط، بعد خسارته أمام الهلال 0-2، والفوز على النجمة 2-1.

موعد مباراة النصر والرياض في الدوري السعودي 

من المقرر أن تُقام المباراة على ملعب الأول بارك اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرياض

وسيتم بث اللقاء عبر شبكة قنوات "ثمانية" المالكة لحقوق بث الدوري السعودي للمحترفين.

وستشهد مباراة النصر أمام نظيره الرياض في مسابقة دوري روشن للمحترفين، عودة 3 لاعبين، وهم أيمن يحيي، بالإضافة إلى الثنائي كينجيسلي كومان، وزميله بالفريق كريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع للنصر أمام الرياض 

حراسة المرمى: راغد النجار
خط الدفاع: أيمن يحيى، محمد سيماكان، إينيجو مارتينيز، نواف بوشل
خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أنغيلو غابرييل، جواو فيليكس
خط الهجوم: ساديو ماني، كينجيسلي كومان، كريستيانو رونالدو.

ويسير النصر بشكل مميز على مستوى الأداء والنتائج، حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية، اثنين في الدوري والثالث في دوري أبطال آسيا 2، وسجل خلالها 12 هدفًا.

ويطمح هذا المساء في مواصلة عروضه القوية وتحقيق الفوز الرابع على التوالي، للبقاء في الصدارة، خصوصًا في ظل جاهزية جميع لاعبيه، ومن بينهم البدلاء الذين قدموا مباراة كبيرة أمام استقلال دوشنبة الطاجيكي.

أما الرياض، فبعد خسارته الأولى أمام الهلال، عاد وحقق فوزًا مهمًا على النجمة، ويأمل أن يقدم المستوى المأمول منه، ويخرج بنتيجة إيجابية سواءً الفوز أو التعادل على أقل تقدير.

ويفتقد الرياض لنجمه العراقي إبراهيم بايش الذي خرج بالبطاقة الحمراء في المباراة الماضية، لكنه يضم بعض الأسماء الجيدة، أمثال حارسه الكندي ميلان بوريان والمدافع الفرنسي يوان باربت، ومواطنه تيدي أوكو، والإسباني بويرير، والبرتغالي توزي والإيفواري إسماعيل سورو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين البرتغالي جورجي جيسوس بطولة دوري روشن السعودي جورجى جيسوس دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي دوري روشن

مواد متعلقة

رسميا، تامر مصطفى مديرا فنيا للاتحاد السكندري

علي ماهر: كنا قريبين من التعادل مع الأهلي ولا تعليق على ركلة الجزاء

وليد صلاح الدين: تجديد العقود بيد الأهلي مش اللاعبين وهذه قصة سفر زيزو للعلاج (فيديو)

كل شيء نصيب، سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس جلسته مع الخطيب (فيديو)

شاهد، اعتراضات لاعبي سيراميكا على حكم مباراة الأهلي بعد رفض احتساب ركلة جزاء

بعد ثلاثية الزعيم بالشوط الأول، أهلي جدة يخطف التعادل من الهلال بالدوري السعودي

تشابي ألونسو يرد على إهانات الجماهير

مدرب تشيلسي ينتقد أداء مانشستر يونايتد قبل مواجهة الغد

الأكثر قراءة

الطفل ياسين يصل إلى محكمة دمنهور بزي سبايدر مان، ووالدته: كنت أتمنى اصطحابه للمدرسة اليوم

بدء القمة المصرية السنغافورية بقصر الاتحادية

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

عودة فيشر تشعل مفاوضات تدريب الأهلي من جديد

مراسم استقبال رسمية لرئيس سنغافورة في قصر الاتحادية

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

10 معلومات ترصد تطور العلاقات المصرية السنغافورية تزامنا مع مباحثات القاهرة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الفلفل 6 جنيهات وانخفاض كبير في الليمون وهذا موقف الطماطم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح ودوري أبطال أوروبا قصة عشق لا تنتهي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads