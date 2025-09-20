عودة كريستيانو، التشكيل المتوقع للنصر أمام الرياض بدوري روشن

الدوري السعودي، يلتقي نادي النصر السعودي بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، أمام فريق الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025 /2026.

ويتربع النصر على قمة ترتيب جدول الدوري بالعلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن الخليج والاتحاد، بعدما فاز على التعاون 5-0، والخلود 2-0، في حين يحتل الرياض المركز التاسع، برصيد ثلاث نقاط، بعد خسارته أمام الهلال 0-2، والفوز على النجمة 2-1.

موعد مباراة النصر والرياض في الدوري السعودي

من المقرر أن تُقام المباراة على ملعب الأول بارك اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرياض

وسيتم بث اللقاء عبر شبكة قنوات "ثمانية" المالكة لحقوق بث الدوري السعودي للمحترفين.

وستشهد مباراة النصر أمام نظيره الرياض في مسابقة دوري روشن للمحترفين، عودة 3 لاعبين، وهم أيمن يحيي، بالإضافة إلى الثنائي كينجيسلي كومان، وزميله بالفريق كريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع للنصر أمام الرياض

حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: أيمن يحيى، محمد سيماكان، إينيجو مارتينيز، نواف بوشل

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أنغيلو غابرييل، جواو فيليكس

خط الهجوم: ساديو ماني، كينجيسلي كومان، كريستيانو رونالدو.

ويسير النصر بشكل مميز على مستوى الأداء والنتائج، حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية، اثنين في الدوري والثالث في دوري أبطال آسيا 2، وسجل خلالها 12 هدفًا.

ويطمح هذا المساء في مواصلة عروضه القوية وتحقيق الفوز الرابع على التوالي، للبقاء في الصدارة، خصوصًا في ظل جاهزية جميع لاعبيه، ومن بينهم البدلاء الذين قدموا مباراة كبيرة أمام استقلال دوشنبة الطاجيكي.

أما الرياض، فبعد خسارته الأولى أمام الهلال، عاد وحقق فوزًا مهمًا على النجمة، ويأمل أن يقدم المستوى المأمول منه، ويخرج بنتيجة إيجابية سواءً الفوز أو التعادل على أقل تقدير.

ويفتقد الرياض لنجمه العراقي إبراهيم بايش الذي خرج بالبطاقة الحمراء في المباراة الماضية، لكنه يضم بعض الأسماء الجيدة، أمثال حارسه الكندي ميلان بوريان والمدافع الفرنسي يوان باربت، ومواطنه تيدي أوكو، والإسباني بويرير، والبرتغالي توزي والإيفواري إسماعيل سورو.

