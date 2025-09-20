غياب بنزيما، التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام النجمة بالدوري السعودي

يحل اتحاد جدة ضيفا على النجمة اليوم السبت، في ثالث جولات الدوري السعودي.

وكان الاتحاد خسر من الوحدة الإماراتي 2-1 في أولى مباريات الفريقين في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية.

ويحل الاتحاد في المركز الثالث بالعلامة الكاملة، 6 نقاط، بفارق الأهداف عن النصر والخليج بينما لا يزال النجمة بلا نقاط بعد خسارته في أول جولتين أمام القادسية والرياض.

موعد مباراة الاتحاد والنجمة في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والنجمة اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، وتنطلق المباراة من ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة الساعة 6:40 بتوقيت مصر.

وستشهد مباراة الاتحاد أمام النجمة، غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، وذلك بسبب التأهيل من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى زميله بالفريق الحارس الصربي بريدج رايكوفيتش، والذي يتغيب عن المباراة بسبب الإيقاف.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد النجمة في دوري روشن

من المتوقع أن يبدأ الفرنسي لوران بلان المدير الفني لنادي الاتحاد مباراة النجمة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: ماريو ميتاج، دانيلو بيريرا، سعد الموسى، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: حامد الغامدي، حسام عوار، فابينيو.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين، صالح الشهري، موسى ديابي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنجمة اليوم في الدوري السعودي

وحصلت شبكة قنوات ثمانية على حقوق بث المسابقات السعودية للأندية في الموسم الجديد، وستكون الوسيلة الوحيدة لمشاهدة مباراة الاتحاد والنجمة اليوم في دوري روشن وبصورة مجانيية

و سيكون المعلق الرياضي عبد الله الحربي عبر قناة ثمانية المجانية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنجمة اليوم

ويمكنك مشاهدة قناة ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد ضد النجمة على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، من خلال الترددات الآتية:

تردد قناة ثمانية على عرب سات

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة ثمانية على نايل سات

التردد: 12360.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

