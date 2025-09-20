+90، اتحاد جدة يتخطى النجمة بهدف وينفرد بصدارة الدوري السعودي

الدوري السعودي، انتهت مباراة النجمة أمام اتحاد جدة بفوز الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين للموسم 2025-2026.

هدف الفوز لاتحاد جدة سجله اللاعب نجولو كانتي في الدقيقة 90+6 من اللقاء.

تشكيل اتحاد جدة أمام النجمة

دخل فريق اتحاد جدة مباراته أمام النجمة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العبسي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - سعد الموسى - دانيلو بيريرا - ميتاج

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار

وفي الهجوم: موسى ديابي - صالح الشهري - ستيفن بيرجوين.

اتحاد جدة يخسر أمام الوحدة الإماراتي

وكان اتحاد جدة خسر من الوحدة الإماراتي 2-1 في أولى مباريات الفريقين في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

بهذه النتيجة رفع اتحاد جدة رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بالدوري السعودي، وينفرد بصدارة المسابقة بعد الجولة الثالثة

في المقابل، بقي فريق النجمة بدون رصيد من النقاط في المركز قبل الأخير

