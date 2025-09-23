الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هل يلحق بن رمضان بمباراة القمة أمام الزمالك؟

محمد علي بن رمضان،فيتو
محمد علي بن رمضان،فيتو

تعرض محمد علي بن رمضان، لاعب النادي الأهلي، للإصابة بسبب إجهاد في العضلة الخلفية وتم استبعاده من مباراة الفريق أمام حرس الحدود اليوم لعدم الجاهزية الطبية. 

وكشف مصدر أن محمد على بن رمضان سيلحق بمباراة القمة أمام الزمالك وسيكون جاهزا لخوض التدريبات بداية من الخميس أو الجمعة المقبلين.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 29 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة في الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

جاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وحمزة عبد الكريم ومهند أيمن ومحمد رأفت عبد العظيم وهشام مصطفى.

ويغيب عن الأهلي امام حرس الحدود كل من: محمد علي بن رمضان وأحمد رمضان بيكهام ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وأشرف داري وكريم فؤاد وأحمد زيزو وإمام عاشور ومحمد شكري.

 

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

 

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز

يحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط في المقابل، فيما يدخل حرس الحدود المباراة محتلا المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

