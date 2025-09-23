الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
حوادث

حالة المرور اليوم بالقاهرة الكبرى، ازدحام ملحوظ في هذه الشوارع والمحاور

كثافات مرورية
كثافات مرورية

شهدت شوارع القاهرة الكبرى صباح اليوم كثافات مرورية متفاوتة على بعض المحاور الرئيسية، مع انسياب الحركة في باقي الطرق، وسط متابعة مستمرة من الإدارة العامة للمرور لتسهيل الحركة ومنع أي اختناقات.

وتشمل المحاور الأكثر ازدحامًا: شارع عباس العقاد، محور المشير طنطاوي، شارع الهرم، كوبري أكتوبر، الطريق الدائري الإقليمي، محور صفط اللبن، شارع جامعة الدول العربية، شارع الثورة، شارع التحرير، شارع رمسيس، محور المشير عبد الحكيم عامر، طريق السويس، محور الأوتوستراد، وطريق صلاح سالم، بينما انسياب الحركة ملحوظ في شارع فيصل، شارع السودان، شارع التسعين، وشارع التسعين الجنوبي.

نتائج الحملات المرورية خلال 24 ساعة 

تحرير 450 مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط 25 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات.

ضبط 30 مركبة مخالفة شروط السلامة.

إزالة 15 سيارة متروكة أو مخالفة على الطريق.


استمرار الحملات المرورية

وأكدت مصادر شرطية استمرار الحملات المرورية المكثفة على كافة المحاور والشوارع الحيوية بالقاهرة الكبرى، مع مراقبة دوريات المرور للطرق السريعة والكباري لتفادي الحوادث والحفاظ على انسياب حركة السيارات. كما تم تنبيه السائقين بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة والإشارات المرورية لتجنب الحوادث.
 

