ثقافة وفنون

هاجر في وتر حساس 2، معلومات لا تعرفها عن الفنانة رانيا منصور

لفتت الفنانة رانيا منصور الأنظار من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس، حيث تجسد شخصية هاجر، وهي شخصية جديدة على المسلسل كما أنها الصديقة المقربة لفريدة القاضي (غادة عادل)، والتي تدخل في علاقة حب وزواج مع والدها هاشم القاضي، ما يفتح الباب أمام صراع درامي كبير بعدما تتدخل فريدة لعرقلة هذه العلاقة رغم ثقة هاجر العمياء في صديقتها.

معلومات لا تعرفها عن الفنانة رانيا منصور

ورانيا منصور من مواليد 21 مايو 1986 وهي ممثلة مصرية درست في كلية الآداب، بدأت مشوارها الفني من خلال مجال الإعلانات، قبل أن تدخل عالم التمثيل عبر مسلسل كلمة حق، ونجحت خلال مسيرتها في تكوين رصيد متنوع من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، وقدمت رانيا أدوارًا مهمة في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة، منها، مسلسل حي السيدة زينب، مسلسل القاتل الذي أحبني، مسلسل ابن أصول، مسلسل أسود فاتح، مسلسل الوصفة السحرية كما شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "شباب امرأة"، وتشارك في فيلم جديد وهو "الست لما"، ورانيا منصور هي توأم للفنانة نورهان منصور، كما أن ابنتها توانا الجوهري دخلت بدورها عالم الفن لتسير على خطى والدتها.

 

مسلسل وتر حساس 2

يأتي “وتر حساس 2” ليستكمل مسار الشخصيات من الجزء الأول ويكشف عن تطورات جديدة تحمل الكثير من الحب والصراعات والخيانة.

مسلسل وتر حساس 2 بتوقيع المخرج وائل فرج الذي أخرج الجزء الأول من العمل، ويشارك في بطولة هذا الجزء الجديد عدد من نجوم الجزء الأول وهم الفنان محمد علاء والفنانة هيدي كرم والفنانة هاجر عفيفي، بينما انضم نجوم جدد للعمل مثل الفنانة غادة عادل والفنانة رانيا منصور والفنانة إلهام وجدي. 

الغائبون عن أحداث الجزء الثانى

ويشهد الجزء الثانى من مسلسل وتر حساس غياب عدد من النجوم الذين شاركوا في الموسم الأول، أبرزهم النجمة صبا مبارك التي اعتذرت عن المشاركة بسبب ارتباطها بأعمال أخرى، إلى جانب الفنانة الشابة جنا الأشقر التي جسدت شخصية "ليلى"، إذ انتهى دورها بمقتلها في الحلقات الأخيرة من الجزء الأول، كذلك يغيب الفنان أحمد جمال سعيد الذي لعب دور "مازن"، حيث ينتهي مساره الدرامي بدخول السجن بتهمة قتل "ليلى".

