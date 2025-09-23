الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
حوادث

التحريات: مستريح السيارات أسس معرضا وهميا بحدائق القبة واستولى على 50 مليون جنيه وهرب

 كلفت نيابة حدائق القبة مباحث الأموال العامة بسرعة إجراء التحريات حول ضبط عامل لاتهامه بالاستيلاء على 50 مليون جنيه من المواطنين بزعم استيراد سيارات من دول الخليج.

البداية كانت عندما تلقى مدير أمن القاهرة بلاغًا من عدد من المواطنين يؤكد تضررهم، من صاحب معرض سيارات لقيامه بالنصب عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوي قدرته علي استيراد السيارات من دول الخليج بضرائب جمركية مخفضة.


على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفر جهوده عن قيام المتهم بإيهام المواطنين بأنه تاجر سيارات، وأقام معرض وهمي بمنطقة حدائق القبة ثم استولى منهم على مبالغ مالية بلغت 50 مليون جنيه، ثم فر هاربا وتملص من الضحايا وأغلق هواتفه المحمولة.


عقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم ومكانه، وتحركت قوة أمنية عقب استصدار إذن من النيابة العامة وتم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة حدائق القبة مباحث الأموال العامة مدير أمن القاهرة النيابة العامة

