7 % زيادة، 335 جنيهًا مكاسب الذهب في مصر خلال سبتمبر 2025

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في مصر حققت قفزة قوية منذ مطلع سبتمبر الجاري، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 7%، لافتًا إلى أن عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – حقق نحو 335 جنيهًا إلى مكاسبه خلال هذه الفترة.



وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن سعر الجرام افتتح تعاملات الشهر عند 4715 جنيهًا لعيار 21، قبل أن يصعد إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 5050 جنيهًا اليوم الثلاثاء بدون إضافة مصنعية، مع استمرار الاتجاه الصعودي.

وأضاف واصف، في تقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن الارتفاعات المحلية تتماشى مع التطورات العالمية، حيث واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة في البورصة العالمية، بعدما تجاهل المستثمرون نبرة الحذر من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية، في أعقاب قرار خفض الفائدة الأميركية الأسبوع الماضي.

وسجل المعدن النفيس في التعاملات الآسيوية 3749.27 دولارًا للأونصة، ليمتد صعوده لليوم الثالث على التوالي بدعم من التدفقات القياسية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، والتي بلغت أسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثلاث سنوات يوم الجمعة الماضي، بحسب شعبة الذهب والمعادن.



وأشار إلى أن هذه التدفقات تعكس ثقة المستثمرين في الاتجاه الصعودي للذهب مع ترجيح استمرار دورة خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما يعزز التوقعات بمزيد من المكاسب خلال الربع الرابع من العام.



وتابع قائلًا: "الذهب والفضة باتا من أفضل السلع أداءً هذا العام، مدفوعين بخفض الفائدة وزيادة مشتريات البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يجعل المعدن الأصفر الملاذ الاستثماري الأبرز في الفترة المقبلة".



وكشف أن مكاسب الذهب حاليًا تجاوزت 42% مع استمرار الزخم الصعودي في المعدن النفيس عالميًا وذلك في ظل طلب مرتفع على الملاذ الآمن ليتجاوز جميع التوقعات عام 2025.

