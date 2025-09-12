صرحت الأجهزة الأمنية في المنيا بدفن جثمان شاب انهي حياة في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، بسبب خلافات أسرية.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اقدام شاب على أنهاء حياتة شنقا داخل غرفة بمنزلة بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

شاب ينهي حياته شنقًا في المنيا

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين قيام شاب في أنهاء حياته شنقا بسبب خلافات أسرية.



تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

