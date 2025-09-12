الجمعة 12 سبتمبر 2025
شاب ينهي حياته شنقًا في المنيا

شاب ينهي حياته شنقًا
شاب ينهي حياته شنقًا في المنيا

صرحت الأجهزة الأمنية في المنيا بدفن جثمان شاب انهي حياة في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، بسبب خلافات أسرية.

التصريح بدفن جثمان شاب انهي حياتة بسبب خلافات أسرية بالمنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اقدام شاب على أنهاء حياتة شنقا داخل غرفة بمنزلة بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

شاب ينهي حياته شنقًا في المنيا 

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين قيام شاب في أنهاء حياته شنقا بسبب خلافات أسرية. 


تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

