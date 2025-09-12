الجمال الخداع في البهنسا، بحيرة ساحرة تحمل في مياهها خطرًا (فيديو وصور)

في مشهد غير مألوف، فوجئ أهالي قرية البهنسا التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، بظهور بحيرة ضخمة وسط الصحراء، حيث غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الرملية، لتتحول إلى مقصد للزوار الذين يتوافدون يوميًا لالتقاط الصور ومشاهدة المنظر المثير.

منظر خلاب وتخوف من مخاطره، تفاصيل جديدة في بحيرة البهنسا.. أحد الأهالي لـ "فيتو ": نطالب بالاهتمام والحفاظ عليها

التقت “فيتو” أحد أهالي القرية، حيث قال: إن السكان استيقظوا ليجدوا مساحة شاسعة امتلأت فجأة بالمياه، مضيفًا أن البحيرة أصبحت نقطة جذب، يتجمع حولها الأهالي يوميًا لمتابعة اتساعها المستمر.

تفاصيل جديدة في بحيرة البهنسا

ورغم المشهد الطبيعي اللافت الذي أشاد به الأهالي، إلا أن المخاوف تزايدت بشأن مخاطر هذه البحيرة غير المتوقعة، فقد أصدرت محافظة المنيا بيانًا رسميًا أكدت فيه أن التحاليل أظهرت أن المياه ناتجة عن تسربات جيولوجية طبيعية، وتحتوي على نسبة عالية من الملوحة، وهو ما يجعلها غير صالحة للشرب أو الزراعة أو حتى الاستخدام الحيواني.

حفاظًا على سلامتهم

البيان حذر المواطنين من الاقتراب من البحيرة أو التعامل المباشر مع مياهها، مشددًا على أن هذه الإجراءات تأتي حفاظًا على سلامتهم، مع دراسة الموقف بشكل كامل من الجهات المعنية.

ويطالب أهالي البهنسا بضرورة الاهتمام بالظاهرة ومتابعتها علميًا، خاصة أن موقع البحيرة وسط الصحراء قد يشكل فرصة لدراسة بيئية وجيولوجية نادرة، مع الدعوة إلى استغلالها بشكل آمن دون الإضرار بالسكان أو البيئة المحيطة.

