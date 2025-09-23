صحة الفيوم تنظم تدريبا على ميكنة الدواء في المستشفيات العامة والمركزية

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن إدارة المستشفيات بالمديرية، نظمت تدريبًا على ميكنة الدواء، استهدف 43 من الأطباء والصيادلة والإداريين بجميع المستشفيات العامة والمركزية، بهدف منع هدر الادوية، وتسهيل صرف الدواء المرضي كل شهر بدلًا من كل 3 أشهر.

مشروع وزارة الصحة لميكنة المستشفيات

يذكر أن وزارة الصحة بدأت مشروعًا لميكنة العمل بالمديريات والمستشفيات الحكومية، في أبريل 2022، كأحد إجراءات الارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، ويتيح مشروع ميكنة المستشفيات إنشاء ملف صحي لكل مواطن، يمكن من خلاله تلقي الخدمات الصحية والرعاية من أي مركز صحي أو مستشفى قريب، ما ينعكس على تكامل وترابط الوحدات والمراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ويسهم الملف الصحي الموحد في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية وتيسيرها على المواطن، بالإضافة إلى ترشيد النفقات وتحسين آليات إدارة عملية الرعاية الصحية من أجل تقديم خدمة طبية متميزة بأقل تكلفة.

ويتضمن مشروع ميكنة المستشفيات عملية إدارة المنظومة الصحية داخل المنشآت الطبية بما فيها من عمليات الشراء، وجداول الأطباء وتوزيعهم، والربط بين أقسام المستشفيات كافة، ونظام الإحالة من قسم إلى آخر، ومن طبيب ممارس عام إلى المُتخصصين.

