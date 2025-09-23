حكام مباريات الأربعاء في الدوري المصري، أبرزها سيراميكا ضد مودرن سبورت

الدوري المصري، لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، وأبرزها سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة إنبي ضد الإسماعيلي

حكام إنبي والإسماعيلي، فيتو

مباراة سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت

حكام سيراميكا ومودرن سبورت، فيتو

مباراة البنك الأهلي ضد المقاولون العرب

حكام البنك الأهلي والمقاولون، فيتو



مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد بيراميدز

تأجلت مباراة بيراميدز ضد كهرباء الإسماعيلية بسبب ارتباط الفريق السماوي بمواجهة أهلي جدة السعودي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال،والتي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء على الأراضي السعودية.

موسم استثنائي في الدوري المصري الممتاز

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

7 فرق تتنافس على لقب الدوري

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقًا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.