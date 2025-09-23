الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
حكام مباريات الأربعاء في الدوري المصري، أبرزها سيراميكا ضد مودرن سبورت

الدوري المصري، لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، وأبرزها سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة إنبي ضد الإسماعيلي

مباراة سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت

مباراة البنك الأهلي ضد المقاولون العرب

مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد بيراميدز

تأجلت مباراة بيراميدز ضد كهرباء الإسماعيلية بسبب ارتباط الفريق السماوي بمواجهة أهلي جدة السعودي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال،والتي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء على الأراضي السعودية. 

 

موسم استثنائي في الدوري المصري الممتاز

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة  كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

 

7 فرق تتنافس على لقب الدوري 

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقًا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

