الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ناصر ماهر يواصل المشاركة أساسيا في تشكيل الزمالك أمام الجونة

ناصر ماهر
ناصر ماهر

يواصل ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المشاركة أساسيا في تشكيل الأبيض، أمام الجونة في المباراة التي تجمعهما غدا الثلاثاء في الدوري الممتاز.

 

ناصر ماهر

وينال ناصر ماهر ثقة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا الذي يعتبره من العناصر الأساسية في الفريق.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها غدا الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز غدا الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز  

 وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة ويأتي خلفه فريق المصري البورسعيدي برصيد 15 نقطة. 

مجلس الزمالك يقرر إعادة تشكيل المكتب التنفيذي وتكليف هشام نصر بتقديم التصور

مجلس إدارة الزمالك يوجه الشكر للجهاز الفني واللاعبين ويعد بحل الأزمة المالية قريبا

فيريرا يفاضل بين ثنائي الزمالك لتعويض غياب بيزيرا أمام الجونة

وأكد مصدر داخل النادي الزمالك أن يانيك فيريرا يفاضل بين عبد الحميد معالي وأحمد شريف للدفع بأحدهما أمام الجونة غدًا الثلاثاء بالدوري، لتعويض غياب خوان بيزيرا الموقوف بعد حصوله على الإنذار الثالث.

المدرب البلجيكي  يدرس مشاركة اللاعب الأكثر جاهزية فنيًا وبدنيًا من أجل سد النقص في هذا المركز الحساس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك ناصر ماهر مباراة الزمالك والجونة اخبار الزمالك الزمالك والجونة

مواد متعلقة

مجلس الزمالك يقرر إعادة تشكيل المكتب التنفيذي وتكليف هشام نصر بتقديم التصور

إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

مجلس إدارة الزمالك يوجه الشكر للجهاز الفني واللاعبين ويعد بحل الأزمة المالية قريبا

برشلونة يتقدم على خيتافي بثنائية فيران توريس في الشوط الأول

أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يصرف 50 ألف جنيه لكل لاعب.. سانتوس يعود لدائرة المرشحين لقيادة الأهلي.. وعقوبات الجولة السابعة من الدوري الممتاز

تدريبات فنية قوية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة

في ظهوره الأول، تامر مصطفى يعلن قائمة الاتحاد أمام زد بالدوري الممتاز

فيريرا يلقي محاضرة فنية بالفيديو على لاعبي الزمالك قبل مواجهة الجونة

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

لامين يامال يخطف الأنظار برفقة عائلته في حفل الكرة الذهبية (فيديو)

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

سميح ساويرس: 3 حاجات فى حياتي ندمت عليها (فيديو)

للمرة الخامسة، محمد صلاح في قائمة الـ10 الأوائل لجائزة الكرة الذهبية

من بينها مصر والسعودية، البيت الأبيض يعلن عن اجتماع يعقده ترامب مع رؤساء 8 دول

قناة إسرائيلية: ترامب يعرض خطة لوقف الحرب في غزة غدا وهذه بنودها

إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علاج الشك المستمر في الوضوء والصلاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم ارتداء الحظاظات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

وصية النبي بين أصحابه، فضل صلاة الضحى وما ورد من أحاديث في ذلك

المزيد
الجريدة الرسمية
ads