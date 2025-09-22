أخبار الفن اليوم: عماد زيادة ونجله يحضران حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "بالون دور".. أول ظهور لـ أحمد السقا بعد أزمته الصحية مؤخرا

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

حرص الفنان عماد زيادة على حضور حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "بالون دور"، المقام مساء اليوم الإثنين بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث ظهر زيادة على السجادة الحمراء للحفل، بصحبة نجله يوسف زيادة، والمهندس محمد طلعت الرئيس التنفيذي لشركة بالون دور.

وصل، منذ قليل، النجم أحمد السقا إلى حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ16.



ويعد هذا الظهور الأول لأحمد السقا بعد أزمته الصحية.

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد مصطفى مجاهد، الأستاذ المتفرغ بقسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس، مديرًا تنفيذيًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين.

تألقت النجمة يسرا علي ريد كاربت مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 16 ونجحت في جذب عدسات الكاميرات.



كما وصل أيضا الفنان أكرم حسني، والفنانة سيرين عبد النور التي خطفت الأنظار بفستان أبيض لامع.

وانطلق مند قليل حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ16 في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

اعتذر السيناريست والشاعر الدكتور مدحت العدل عن عدم مشاركته في أمسية "ليلة في حب الشاعر سيد حجاب"، التي ينظمها بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية، وذلك بسبب تعرض زوجته لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى المستشفى.





عادت الإعلامية آيات أباظة إلى شاشة قناة نايل دراما، لمواصلة تقديم برنامج “مساء الفن”، بعد أزمة صحية طويلة استغرقت عدة أشهر، وأضرتها للابتعاد عن التقديم التليفزيوني.

سافرت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى إسبانيا لقضاء إجازة طويلة هناك، حيث سوف تقضي عدة أسابيع بعيدًا عن الأزمات والارتباطات الفنية، لتعود بعدها لمواصلة نشاطها الفني، وتسجيل عدد من الأغنيات الجديدة التي اتفقت عليها مؤخرًا





