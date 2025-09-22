الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عودة الإعلامية آيات أباظة إلى الشاشة بعد أزمة مرضية طويلة

ايات اباظة
ايات اباظة

عادت الإعلامية آيات أباظة إلى شاشة قناة نايل دراما، لمواصلة تقديم برنامج “مساء الفن”، بعد أزمة صحية طويلة استغرقت عدة أشهر، وأضرتها للابتعاد عن التقديم التليفزيوني.

واحتفل المخرج عمرو عابدين رئيس قناة نايل دراما وعدد من المذيعات بعودة آيات أباظة التي تعد المذيعة الأبرز بالقناة.

يذكر أن آيات أباظة هي إعلامية شهيرة، وهي زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين، ووالدة الفنان الشاب محمود ياسين جونيور، وحققت شهرة من خلال تقديم البرامج الفنية. 

حيث شاركت في تقديم برنامج “مساء الفن” على شاشة نايل دراما منذ عدة سنوات، واستضافت العديد من كبار النجوم، كما قامت بتغطية الكثير من الفعاليات الفنية الشهيرة.

آيات اباظة عمرو عابدين قناة نايل دراما

