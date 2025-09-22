وزير الثقافة يُكلف أحمد مجاهد مديرًا تنفيذيًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد مصطفى مجاهد، الأستاذ المتفرغ بقسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس، مديرًا تنفيذيًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين.

ويأتي اختيار الدكتور أحمد مجاهد لما يتمتع به من خبرات أكاديمية وإدارية واسعة في إدارة العمل الثقافي، بما يضمن استمرارية التطوير والتجديد في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُعد من أبرز المعارض العالمية.

شغل الدكتور أحمد مجاهد عددًا من المناصب القيادية والثقافية البارزة، من بينها رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب، وصندوق التنمية الثقافية، والمجلس القومي لثقافة الطفل، وأسهم في تأسيس قسم الدراما والنقد المسرحي بجامعة عين شمس.

وقد كان أيضًا مقررًا مساعدًا للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني المصري.

