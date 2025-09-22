مدحت العدل يعتذر عن عدم المشاركة في أمسية "ليلة في حب سيد حجاب" لهذا السبب

اعتذر السيناريست والشاعر الدكتور مدحت العدل عن عدم مشاركته في أمسية "ليلة في حب الشاعر سيد حجاب"، التي ينظمها بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية، وذلك بسبب تعرض زوجته لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى المستشفى.

وأكد الكاتب الصحفي أحمد السرساوي، الذي يدير الأمسية، أن غياب العدل جاء بسبب وجود زوجته في المستشفى، متمنيًا لها الشفاء العاجل.

وتأتي هذه الأمسية احتفاءً بذكرى ميلاد الشاعر الراحل سيد حجاب الخامسة والثمانين، حيث بدأت فعالياتها ببيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، بمشاركة الفنانة والدكتورة ميرفت الجسري.

وتهدف الأمسية إلى تكريم مسيرة الشاعر الكبير سيد حجاب، الذي ترك بصمة عميقة في المشهد الأدبي والثقافي المصري. كما تسعى إلى تعزيز مكانة الشعر كوسيلة فنية للتعبير عن الهوية والروح الوطنية. وتأتي الفعالية لإحياء ذكرى حجاب من خلال سرد قصائد وأغانٍ عكست مراحل هامة من حياته وإبداعه، مما يعزز من التواصل بين الأجيال ويُجدد الاهتمام بالفن الشعري الأصيل.

بيت السناري

يُعدّ بيت السناري منارة ثقافية تاريخية، يهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي والفني المصري. وباعتباره موقعًا أثريًا تابعًا لمكتبة الإسكندرية، يجمع البيت بين الأصالة والحداثة من خلال تقديمه فعاليات ثقافية متنوعة تشمل الأمسيات الشعرية، وورش العمل، وندوات التراث.

ويساهم البيت بفعالياته في نشر الوعي الثقافي ودعم الفنانين والمبدعين وتشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة الفنية والثقافية، ما يعزز دور القاهرة كعاصمة ثقافية حيوية. ومن خلال هذه المبادرات، يواصل بيت السناري دوره المحوري في ربط الماضي بالحاضر وتحفيز الإبداع في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.