أول ظهور لـ أحمد السقا بعد أزمته الصحية مؤخرا (فيديو)

أحمد السقا، فيتو

وصل، منذ قليل، النجم أحمد السقا إلى حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ16. 

ويعد هذا الظهور الأول لأحمد السقا بعد أزمته الصحية. 

 

وقال في تصريحات له مؤخرا أنه أجرى عملية في الحنجرة، أثرت على الأحبال الصوتية. 

فيلم هيروشيما لـ أحمد السقا

 

وعاد الفنان أحمد السقا لتصوير المشاهد الخارجية لفيلم هيروشيما بشوارع مدينة السادس من أكتوبر وذلك بعد إجازة قصيرة قضاها برفقة أبنائه.

ومن المفترض أن تستغرق المشاهد قرابة أسبوع ليتم تصوير بعض المشاهد الداخلية للعمل تمهيدا لعمل المونتاج والمكساج للفيلم.

 

فيلم أحمد السقا الجديد

وتشهد أحداث فيلم “هيروشيما ” قصة حب تجمع السقا وياسمين رئيس، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته حنان مطاوع وأحمد رزق وبعض النجوم الشباب. 

