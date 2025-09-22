يسرا وأكرم حسني وسيرين عبد النور يتألقون في حفل الفضائيات العربية (صور)

تألقت النجمة يسرا علي ريد كاربت مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 16 ونجحت في جذب عدسات الكاميرات.

كما وصل أيضا الفنان أكرم حسني، والفنانة سيرين عبد النور التي خطفت الأنظار بفستان أبيض لامع.

وانطلق مند قليل حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ16 في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

وخطف الثنائي النجم عمرو يوسف وأحمد العوضي الأنظار على ريد كاربت مهرجان الفضائيات العربية.

وكانت كرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 عددا كبيرا من النجوم ومنهم أحمد السقا ونادين نجيم ومي عمر عن دورها في نعمة الأفوكادو ونيكول سابا عن أغنية كاتي كاتي.

كما كرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 كل من الفنان باسم سمرة عن دوره في مسلسل العتاولة وتكريم الفنانة صبا مبارك عن دورها في مسلسل لحظة غضب.

كما كرم المهرجان أيضا السيناريست عبد الرحيم كمال.

