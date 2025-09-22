الإثنين 22 سبتمبر 2025
تبرعت لها بكليتي ومعدنيش تاني اللي أساعدها بيه، معاناة أب يطالب بإنقاذ حياة ابنته بالإسماعيلية (فيديو)

جانب من اللقاء، فيتو
رغم كبر سِنه إلا أنه ما زال يقاتل من أجل الحفاظ على حياة ابنته البالغة من العمر 14 عاما، أب من محافظة الإسماعيلية، تبرع بكليته لإنقاذ حياة ابنته بعد فشل كليتها عن العمل، ولكن بعد مرور 10 سنوات من عملية نقل الكلى بدأت صحة ابنته في التدهور مرة أخرى، وأصبحت مهددة بخسارة الكلية للمرة الثانية، حرصت "فيتو" على معرفة قصة الفتاة لمساعدتها.

معاناة مبكرة من المرض 

في البداية، يقول سلامة رفاعى: أبلغ من العمر 65 عاما، بدأت رحلة علاج ابنتى منذ أن كان عمرها 4 سنوات، حيث ولدت وهي تعانى من بعض المشاكل في الكلى وما لبثت إلا أن أصابها الفشل الكلوي، وبدأت في غسيل الكلى.  

جانب من اللقاء، فيتو
محاولات للحفاظ على حياة ابنته 

وأضاف: ورغم محاولاتي المستمرة أنا ووالدتها للحفاظ على كليتها إلا أننا لم نتمكن من ذلك مما اضطرنى إلى التبرع بكليتي إلى ابنتي داخل أحد المستشفيات رغبة في الحفاظ على حياتها ورفع المعاناة عنها فغريزة الأبوة هي من حركتني لاتخاذ هذا الإجراء.   

جانب من اللقاء، فيتو
تدهور الحالة الصحية بعد مرور عدة سنوات من التبرع 

ولفت إلى أن حالة ابنته ظلت مستقرة لمدة 10 سنوات، ولكن مع مرور الوقت بدأت ابنته تشعر ببعض الآلام حيث قام على الفور بالتوجه للمستشفى وعمل الفحوصات الطبية اللازمة لها. 

الابنة رحمة المهددة بالاصابة بالفشل الكلوى للمرة الثانية، فيتو
الابنة رحمة المهددة بالإصابة بالفشل الكلوي للمرة الثانية، فيتو

وطرق أبواب العديد من المستشفيات والأطباء لمحاولة معرفة تشخيص لحالة ابنته، حيث استقر الأطباء على وجود ارتجاع كلوي تسبب لها في الإصابة بصديد واصبحت مهددة بالفشل الكلوى مرة أخرى، حيث لا يوجد حل لمرضها سوى العلاج. 

 

وأشار إلى أنه يرغب في أن يتم إيجاد حل طبي لعلاج ابنته "رحمة"، بعد أن عجز في إيجاد حلول لها وبخاصة وأنه يخشى أن تفقد كليها، كما يرغب في إيجاد مصدر رزق له ولأبنائه لأن سنه تجاوز الـ65 ولا يتقاضى سوى معاش والده بموجب أنه لا يعمل، مؤكدا أنه على استعداد تام للتبرع بكليته الأخرى لابنته في حال إذا كان ذلك سوف ينقذ حياتها.

