إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية السويس

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة جراء تعرضهم لحادث تصادم، وقع قبل قليل، بوصلة سرابيوم بطريق الإسماعيلية_ السويس الصحراوي.

اخطار بوقوع حادث

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية اخطارا يفيد بوقع حادث تصادم وقع بين السيارة ( د أ ط 2141 ) مع السيارة ( ج أ و8261 )، بوصلة سرابيوم بطريق الإسماعيلية_ السويس الصحراوي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارات الإسعاف

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي.

أسماء المصابين في الحادث

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور نتيجة الحادث، حيث تم اسعافهم وايداعم في المستشفى لتلقي العلاج اللازم واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم كل من محمد ابراهيم محمد سالم 22 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح قطعي الركبة اليسرى 10 سم - كدمة بالجبهة وجروح متفرقة بالوجه ووليد مجدي منصور العزب 44 سنة، من ميت غمر مصاب بكدمة بالصدر، وأحمد محمد شاكر 33 سنة من ميت غمر، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج -كدمة شديدة بالجبهة - كدمات بالجسم، وأسماء رمضان محمد احمد 32 سنة مصابة بكدمة شديدة بالجبهة، واشتباه كسر بالساق الايسر.

