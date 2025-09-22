أخبار الرياضة اليوم: مدرب بنفيكا السابق يقترب من تدريب الأهلي.. لامين يامال يحصد جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن دخول البرتغالي برونو لاج ضمن دائرة المرشحين لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي تمت إقالته مؤخرا بعد سلسلة من النتائج السلبية.

حصد لامين يامال نجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم، في حفل الكرة الذهبية 2025 (بالون دور)، والذي يقام اليوم الإثنين، على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين.

أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقرر لها الخامسة مساء غد، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه سعيد وفخور للغاية بالمرحلة التي وصل إليها فريقه والوصول إلى اللعب على لقب كأس القارات الثلاث ببطولة الإنتركونتيننتال، وهي مرحلة مهمة في تاريخ نادي بيراميدز الذي أصبح في العالمية حاليا في فترة زمنية وجيزة للغاية.

تأكد رسميا تواجد محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر في قائمة العشرة الأوائل لجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما كشفت مجلة الفرانس فوتبول عن ترتيب المرشحين للجائزة من المركز الحادي عشر وحتى الثلاثين، والتي خلت من اسم محمد صلاح.

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: إن محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، شعر بألم في عضلة السمانة في نهاية المران، وسيجري أشعة خلال الساعات المقبلة لتقييم موقفه طبيّا.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب،في اجتماع اليوم، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي لمدة 4 سنوات مقبلة.

تعثر فريق المصري البورسعيدي بالتعادل السلبي أمام فاركو، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل، على استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

أنهى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل جلسة الاستماع التي خضع لها، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية الشكوى المقدمة ضده من نادي الزمالك.

خطف فريق زد فوزا صعبا من الاتحاد السكندري بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

