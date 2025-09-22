الطريق للمونديال، موعد معسكر منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو

منتخب مصر، حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول القدم بقيادة حسام حسن، الخامس من شهر أكتوبر المقبل، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في الجولتين الختاميتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

تشهد الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر، مواجهتي منتخب مصر أمام جيبوتي ثم غينيا بيساو في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات المؤهلة لمونديال أمريكا 2026

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم 8 أكتوبر المقبل، موعدا لمباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره جيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

كما أخطر الفيفا الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا، أن مباراة مصر وجيبوتي ستقام على ملعب العربي الزوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، وهو اختيار منتخب جيبوتي صاحب المباراة.

منتخب مصر يستعد لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو، فيتو

مواجهة جيبوتي مصيرية أمام منتخب مصر

وتعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام جيبوتي حاسمة في مشوار الفراعنة نحو مونديال أمريكا 2026، حيث أن تغلبه بأي نتيجة أمام جيبوتي، سيمنحه رسميا بطاقة التأهل لكأس العالم، لتصبح مباراة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر - 20 نقطة

2- بوركينا فاسو- 15 نقطة

3- سيراليون - 12 نقطة

4- غينيا بيساو - 10 نقاط

5- إثيوبيا- 6 نقاط

6- جيبوتي - نقطة واحدة

موعد الأجندة الدولية للفيفا بشهر أكتوبر

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” موعد الأجندة الدولية القادمة في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر المقبلين، والتي ستشهد الجولتين الختاميتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

