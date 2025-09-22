الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الطريق للمونديال، موعد معسكر منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول القدم بقيادة حسام حسن، الخامس من شهر أكتوبر المقبل، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في الجولتين الختاميتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

تشهد الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر، مواجهتي منتخب مصر أمام جيبوتي ثم غينيا بيساو في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات المؤهلة لمونديال أمريكا 2026 

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم 8 أكتوبر المقبل، موعدا لمباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره جيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 

كما أخطر الفيفا الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا، أن مباراة مصر وجيبوتي ستقام على ملعب العربي الزوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية،  وهو اختيار منتخب جيبوتي صاحب المباراة.

منتخب مصر يستعد لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو، فيتو
منتخب مصر يستعد لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو، فيتو

مواجهة جيبوتي مصيرية أمام منتخب مصر

وتعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام جيبوتي حاسمة في مشوار الفراعنة نحو مونديال أمريكا 2026، حيث أن تغلبه بأي نتيجة أمام جيبوتي، سيمنحه رسميا بطاقة التأهل لكأس العالم، لتصبح مباراة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل 

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر - 20 نقطة

2- بوركينا فاسو- 15 نقطة

3- سيراليون - 12 نقطة

4-  غينيا بيساو - 10 نقاط

5- إثيوبيا- 6 نقاط

6- جيبوتي - نقطة واحدة

موعد الأجندة الدولية للفيفا بشهر أكتوبر

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” موعد الأجندة الدولية القادمة في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر المقبلين، والتي ستشهد الجولتين الختاميتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول القدم حسام حسن عسكر الفراعنة جيبوتي غينيا بيساو التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

مواد متعلقة

حسام حسن يدعم محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية: آن الأوان لتنصفه كرة القدم

موعد وملعب مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

موعد مباراة منتخب مصر أمام اليابان في مونديال الشباب والقناة الناقلة

تأكد غياب نجم المنتخب الوطني عن مباراة جيبوتي بتصفيات المونديال

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تتخطى حاجز 3700 دولار للأوقية مع ترقب توجهات الفيدرالي

زد يستضيف الاتحاد السكندري في الظهور الأول لـ تامر مصطفى

طن النترات العادي يتراجع 3595 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والليمون في سوق العبور

ارتفاع الزبدية والنعومي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض البوري في سوق العبور

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 6 أصناف في سوق العبور

طرق يلجأ إليها المسافرون لتجنب دفع غرامات على الوزن الزائد

أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على مدة التبليغ عن المواليد الجدد وفقا لقانون الطفل

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads