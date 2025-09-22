الدوري المصري، زد يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف في الشوط الأول

الدوري المص ري ، تقدم فريق زد علي الاتحاد السكندري بهدف في الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

مباراة زد ضد الاتحاد السكندري

أحرز شادي حسين هدف التقدم لزد في الدقيقة 13 من تسديدة من داخل منطقة جزاء الاتحاد السكندري سكنت يمين المرمى

تشكيل زد امام الاتحاد السكندري

علي لطفي - أحمد فتحي كاستلو - أحمد عبد الباري - أحمد عبد النبي - شادي حسين - أحمد عادل ميسي - عبد الرحمن البانوبي - أحمد الصغيري - محمد ربيعة - ماتا ماجاسا - محمود صابر

تشكيل الاتحاد أمام زد

صبحي سليمان - مصطفى إبراهيم - محمود شبانه - عمرو صلاح - ناصر ناصر - فادي فريد - محمد توني - عبد الغني محمد - أبو بكر ليادي - فافور أكيم - كناريا

موقف زد والاتحاد السكندري في الدوري

ويدخل زد بقيادة مدربه محمد شوقي مواجهة الليلة ورصيده 9 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما يتواجد زعيم الثغر في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

ولعب زد 7 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتلقي الخسارة في مثلهما، وتعادل في 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 6 أهداف ودخل مرماه 5 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، خاض الاتحاد السكندري 7 مباريات حقق الفوز في مباراة وتلقى الخسارة في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وأحرز لاعبوه 3 أهداف ودخل مرماه 9 أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.