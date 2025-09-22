غزل المحلة ضيفا ثقيلًا على بتروجت في الدوري المصري

الدوري المصري، يحل فريق غزل المحلة ضيفًا على بتروجت، مساء اليوم الإثنين في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز على أرضية ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

بتروجت ضد غزل المحلة

ويسعى غزل المحلة بقيادة علاء عبد العال لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت بقيادة مدربه سيد عيد في مواجهة الللية باستاد المقاولون.

وكان بتروجت تعادل مع الجونة بهدف لمثله في الجولة السابعة من الدوري، فيما خسر غزل المحلة أمام المصري بهدفين مقابل هدف، لتكون أول هزيمة له في النسخة الحالية من الدوري بعد مرور 7 جولات.

ويحتل بتروجت المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بعدما خاض الفريق البترولي 7 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مواجهة واحدة، وسجل لاعبو بتروجت 5 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف أخرى.



وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، فاز خلالها في مباراة واحدة، وخسر مثلها وتعادل فى 5 مواجهات، وسجل لاعبو المحلة 5 أهداف واهتزت شباكهم بثلاثة أخرى.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الاثنين في افتتاح منافسات الجولة الثامنة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

ويشهد اليوم 3 مباريات حيث يستضيف ملعب السويس الجديد مباراة فاركو مع المصري في الخامسة مساءً، أما في الثامنة مساءً فيواجه فريق بتروجت نظيره غزل المحلة على ملعب عثمان أحمد عثمان وفي نفس التوقيت يستضيف ملعب القاهرة الدولي لقاء زد مع الاتحاد السكندري.

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- فاركو × المصري: أمين عمر الدولي (حكمًا للساحة)، الدولي سمير جمال وعماد فرج (مساعدين)، محمود منصور (حكمًا رابعًا)، محمود دسوقي محمد عاطف الزناري (تقنية الفيديو).

- زد × الاتحاد السكندري: محمد عباس قابيل (حكمًا للساحة)، الدولي سامي هلهل ومصطفى حسن (مساعدين)، أحمد عبد السميع (حكمًا رابعًا)، الدولي حسام عزب وكريم زكي (تقنية الفيديو).

- بتروجت × غزل المحلة: محمد الغازي (حكمًا للساحة)، الدولي محمود أبو الرجال وعلاء عبد الباسط (مساعدين)، عمرو عابدين (حكمًا رابعًا)، محمد الشناوي ومحمد العيوطي (تقنية الفيديو).

