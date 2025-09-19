الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زد يتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد الحكم محمد معروف

الحكم محمد معروف،
الحكم محمد معروف، فيتو

تقدم نادي زد إف سي بشكوى رسمية لمسئولي اتحاد الكرة المصري ضد الحكم محمد معروف، الذي أدار مباراة الفريق أمس أمام بيراميدز في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 

 

نص شكوى زد ضد الحكم محمد معروف

وجاء في مضمون الشكوى أن نادي زد تعرض لقرارات تحكيمية ظالمة في عدد من المباريات والتي أثرت بصورة مباشرة على نتائج الفريق ومسار المنافسة ومن أبرزها:

مباراة الفريق أمام الإسماعيلي وما شابها من قرارات تحكيمية أثارت علامات استفهام 

مباراة نادي زد أمام بيراميدز حيث شهدت المباراة تجاوزات تحكيمية واضحة كان لها أثر مباشر على سير ونتيجة اللقاء 

وخص النادي بالذكر ما شهدته مباراة الفريق أمس أمام بيراميدز، حيث تغاضى الحكم محمد معروف عن حالة طرد صريحة للاعب أحمد سامي في الشوط الثاني، وهو القرار الذي كان كفيلا بتغيير مسار المباراة جذريا، كما تكررت القرارات العكسية طوال اللقاء بصورة أثرت سلبيا على اللاعبين والجهاز الفني والإداري وانعكست في النهاية على طرد المدير الفني للفريق بشكل غير مبرر في صورة بدت وكأنها استفزازية 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي زد محمد معروف اتحاد الكرة بيراميدز مباراة زد ضد بيراميدز

مواد متعلقة

بيراميدز يخطف فوزا صعبا من زد 0/1 في الدوري الممتاز

الدوري المصري، بيراميدز يفشل في فك شفرة زد بالشوط الأول

اتحاد الكرة: تسلمنا طلب الأهلي لـ طاقم أجنبي للقمة ونرفض تدخل الزمالك في اختيارات الحكام

حقيقة إيقاف محمد معروف حكم مباراة الأهلي وفاركو

الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد محمد معروف إلى لجنة الحكام

الأكثر قراءة

القادسية يفوز على الخليج بثنائية في الدوري السعودي

بعد الفوز على سيراميكا، موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

نيابة الإسكندرية تأمر بإيداع زوج دينا علاء مستشفى الأمراض النفسية

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري بختام الجولة السابعة

بعد ساعات من إخلاء السكان، انهيار عقار من 6 طوابق فى باب الشعرية (صور)

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

حكم تعليم الأبناء في الإسلام ومدى مسئولية الآباء تجاه أولادهم

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

خدمات

المزيد

من شهادة صحية إلى صحيفة جنائية، شروط جديدة لمزاولة مهنة السايس

نصائح مهمة قبل التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

25 حديثا عن فضل الرباط في ثغر من ثغور المسلمين

ما سبب قلة البركة في المال وكثرة الديون، وهل هي علامة على غضب الله؟ (فيديو)

حكم تعليم الأبناء في الإسلام ومدى مسئولية الآباء تجاه أولادهم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads