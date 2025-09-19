زد يتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد الحكم محمد معروف

تقدم نادي زد إف سي بشكوى رسمية لمسئولي اتحاد الكرة المصري ضد الحكم محمد معروف، الذي أدار مباراة الفريق أمس أمام بيراميدز في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز

نص شكوى زد ضد الحكم محمد معروف

وجاء في مضمون الشكوى أن نادي زد تعرض لقرارات تحكيمية ظالمة في عدد من المباريات والتي أثرت بصورة مباشرة على نتائج الفريق ومسار المنافسة ومن أبرزها:

مباراة الفريق أمام الإسماعيلي وما شابها من قرارات تحكيمية أثارت علامات استفهام

مباراة نادي زد أمام بيراميدز حيث شهدت المباراة تجاوزات تحكيمية واضحة كان لها أثر مباشر على سير ونتيجة اللقاء

وخص النادي بالذكر ما شهدته مباراة الفريق أمس أمام بيراميدز، حيث تغاضى الحكم محمد معروف عن حالة طرد صريحة للاعب أحمد سامي في الشوط الثاني، وهو القرار الذي كان كفيلا بتغيير مسار المباراة جذريا، كما تكررت القرارات العكسية طوال اللقاء بصورة أثرت سلبيا على اللاعبين والجهاز الفني والإداري وانعكست في النهاية على طرد المدير الفني للفريق بشكل غير مبرر في صورة بدت وكأنها استفزازية

